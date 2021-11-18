GittiGidiyor Efsane Cuma ne zaman başlayacak? GittiGidiyor indirim günleri 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Alışveriş çılgınları her yıl en fazla indirim oranının yapıldığı Efsane Cuma gününü merakla ve heyecanla bekliyor. En çok alışveriş yapılan dijital alışveriş platformalarından biri olan ve birçok kategoride hizmet veren GittiGidiyor'da indirimler hangi tarihte başlıyor?
GİTTİGİDİYOR EFSANE CUMA NE ZAMAN?
GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, tüketiciler tarafından alışveriş yapmak için yılın en çok beklenen döneminde, GittiGidiyor geleneksel "Süper Cuma" kampanyasına başlıyor.
25 Kasım saat 12.00'den 26 Kasım 23.59'a kadar sürecek olan "Süper Cuma" kampanyasında, cep telefonundan bilgisayar ve tablete, ev dekorasyondan giyim ve aksesuara, evcil hayvan ürünlerinden süpermarkete kadar onlarca farklı kategoride milyonlarca ürün, sepette sağlanan büyük fiyat avantajlarıyla birlikte tüketicilere sunuluyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü (CCO) Bülent Elçin, yılın heyecanla beklenen indirim dönemine iki farklı kampanyayla hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti: