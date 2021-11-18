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    • Ekonomi
    • 18.11.2021 16:58
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    • 18.11.2021 17:07
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    GittiGidiyor Efsane Cuma ne zaman başlayacak? GittiGidiyor indirim günleri 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    Alışveriş çılgınları tarafından GittiGidiyor Efsane Cuma ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Kasım ayı ile birlikte pek çok kategoriden mağazalar indirimlerini duyururken online alışveriş platformu GittiGidiyor’un da hangi kategorilerde ve hangi tarihlerde indirimler yapacağı merak konusu oldu. Stoklar tükenmeden satın alım yapmak isteyenler GittiGidiyor indirim günleri 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorgulamasını çok fazla yapar oldu. İşte ihtiyaç duyulan ürünleri indirimli fiyatlarla satın almak isteyenlerin GittiGidiyor indirim günleri hakkında tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    GittiGidiyor Efsane Cuma ne zaman başlayacak?

    GittiGidiyor Efsane Cuma ne zaman başlayacak? GittiGidiyor indirim günleri 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Alışveriş çılgınları her yıl en fazla indirim oranının yapıldığı Efsane Cuma gününü merakla ve heyecanla bekliyor. En çok alışveriş yapılan dijital alışveriş platformalarından biri olan ve birçok kategoride hizmet veren GittiGidiyor'da indirimler hangi tarihte başlıyor?

    GİTTİGİDİYOR EFSANE CUMA NE ZAMAN?

    GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, tüketiciler tarafından alışveriş yapmak için yılın en çok beklenen döneminde, GittiGidiyor geleneksel "Süper Cuma" kampanyasına başlıyor.

    25 Kasım saat 12.00'den 26 Kasım 23.59'a kadar sürecek olan "Süper Cuma" kampanyasında, cep telefonundan bilgisayar ve tablete, ev dekorasyondan giyim ve aksesuara, evcil hayvan ürünlerinden süpermarkete kadar onlarca farklı kategoride milyonlarca ürün, sepette sağlanan büyük fiyat avantajlarıyla birlikte tüketicilere sunuluyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü (CCO) Bülent Elçin, yılın heyecanla beklenen indirim dönemine iki farklı kampanyayla hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu sene de her zaman olduğu gibi geleneksel Süper Cuma kampanyamız için hazırız. 50 kategoride 25 milyon ürüne ev sahipliği yapan bir platform olarak, 25-26 Kasım'da Süper Cuma kampanyamızla milyonlarca ürünü uygun fiyat seçenekleriyle sunacağız. 22-24 Kasım tarihleri arasında ise 'Süper Cuma'dan önce Süper İndirimler Haftası' kampanyasını kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bu özel kampanya döneminde, avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen tüm tüketicileri zengin ürün çeşitlerimizi keşfetmeye davet ediyoruz."
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        Haberler Ekonomi GittiGidiyor Efsane Cuma ne zaman başlayacak? GittiGidiyor indirim günleri 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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