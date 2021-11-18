Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.11.2021 08:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2021 08:39
    ABONE OL

    ATM’den maaş çekenler bu habere dikkat edin pişman olmayın! E-Devlet üzerinden başvuranlara nakit 750 TL verilecek!

    E-devlet üzerinden başvuranlara nakit 750 TL verilecek! Milyonlarca vatandaşlar maaşlarını bankaların ATM'lerinden çekiyor. Bu kapsamda bankalar ise çeşitli kampanyalar düzenliyorlar. Vakıfbank yaptığı yazılı açıklama ile e-Devlet aracılığı ile maaşını taşıyanlara en az 500 TL nakit vereceğini duyurdu. Söz konusu kampanyanın emekli maaşları hedefiyle geçerli olacağı bildirildi. 1 Mart 2020 yılı itibariyle yine promosyon almaya hak kazanan emekliler hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor sorusuna yanıt arıyor. Promosyon alabilmek hedefiyle emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

    takvim.com.tr
    E-Devlet üzerinden başvuranlara nakit 750 TL verilecek!

    Milyonlarca birey maaşlarını bankaların ATM'lerinden çekiyor. Bu kapsamda bankalar ise detaylı kampanyalar düzenliyorlar. Vakıfbank yaptığı yazılı açıklama ile e-devlet aracılığı ile maaşını taşıyanlara en az 750 TL nakit vereceğini duyurdu. Söz hususu kampanyanın emekli maaşları amacıyla geçerli olacağı bildirildi. Bu anlamda 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 500. TL,1.500 – 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 625. TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 750. TL ödeme yapılıyor.

    KİM KAÇ PARA ALACAK?

    1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 500. TL,1.500 – 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 625. TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 750. TL ödeme yapılıyor.

    PROMOSYON ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

    Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 yılı itibariyle başladı. Promosyon alabilmek hedefiyle emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

    PROMOSYON ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI MI?

    Emekli promosyon ücretleri hususu ile alakalı özel bankaların yüksek promosyon teklifleri emekli vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. Bazı bankalar Bin liraya kadar emekli promosyon ödemesi yapar iken en yüksek promosyon ödemesi yapan banka ise QNB Finansbank olarak öne çıkıyor. Bankanın yüksek emekli aylığı alanlara 1.250 liraya varan promosyon ödemesi yaptığı biliniyor.

        HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?

        TEB, maaşı 999 TL'ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de vatandaş başına 150 TL, toplamda 1.500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL'ye çıkıyor.

        QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Hem de emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.

        Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

        ING Bank, 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay hedefiyle 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl hedefiyle ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

        Fibabanka, 450 TL'ye varan promosyon ücreti dışında, otomatik talimat verenlere ek olarak 500 TL ödeme yapıyor.

        Denizbank, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırayla 1500 lira altı hedefiyle 675, 1500-2 bin 500 lira arası hedefiyle 850, 2 bin 500 lira ve üzeri hedefiyle ise 1000 liraya varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor.

        BANKALARIN ŞARTLARINI DİKKATLİ OKUYUN

        Aşağıda bankaların şartlarını sizler hedefiyle özetledik. Bunları mutlaka ilgi ederek banka tercih edin.

        ● 'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, emekli maaşınıza göre teşhis edilen taban tutarı alırsınız. Promosyonu şartsız artıran bankalar da var. Bunları da seçebilirsiniz.

        ● Bazı bankalar maaşını şubesine taşıyanlara ya da faturaları hedefiyle otomatik ödeme talimatı verenlere ödemeyi yükseltiyor. Bunları da göz önünde tutun.

        ● Eğer promosyonu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz mümkün. Bunun hedefiyle aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor. İade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanır. Kalan sürenin promosyonunu geri
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li belediyede taciz skandalı
        Haberler Ekonomi ATM’den maaş çekenler bu habere dikkat edin pişman olmayın! E-Devlet üzerinden başvuranlara nakit 750 TL verilecek!
            SON DAKİKA