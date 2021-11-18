Başvuru tarihi yaklaşıyor, fırsatı kaçırmayın… İŞKUR kursa katılan herkese 17.000 TL'den fazla ödeme yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu süreçte vatandaşlara destek olmak hedefiyle meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 ile 95 TL arasında harçlık, annelere ilaveten aylık 400 TL kreş desteği veriyor. Kurslara katılan gençler hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. Kursa devam eden vatandaşlara aynı vakitte İŞKUR sağlık primi ödemesi yapacak. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak kursa katılabilirsiniz.
İŞKUR'UN AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI KAPSAMINDA TEMEL FAALİYETLERİ
Mesleki Eğitim Kursları
Girişimcilik Eğitim Programları
İşbaşı Eğitim Programları
Toplum Yararına Programlar
Bunlara ek olarak İŞKUR;
Çalışanların Mesleki Eğitimi
Özel Politika ve Uygulamalar
Korumalı İşyerleri Projesi
Engelli ve Eski Hükümlüye Kendi İşini Kurma Desteği
Engellinin İş Bulmasını Sağlayacak Destek Teknolojilerine İlişkin Projeler
Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projeler
Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini Artırmayı Amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri yürütmektedir.
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SAĞLIK PRİMİ ÖDENİYOR
Katılımcılar aylık (26 gün) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sağlık primlerini de İŞKUR karşılıyor.
İŞKUR GÜNLÜK ÖDEME TUTARLARI NE KADAR?
Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden;
1. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 60 TL zaruri gider ödemesi,
2. Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 40 TL zaruri gider ödemesi,
3. İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 TL zaruri gider ödemesi,
4. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
5. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
6. Genel sağlık sigortası primi,
7. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından mesleki eğitim kursu süresince karşılanmaktadır.