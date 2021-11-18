Başvuru tarihi yaklaşıyor, fırsatı kaçırmayın… İŞKUR kursa katılan herkese 17.000 TL'den fazla ödeme yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu süreçte vatandaşlara destek olmak hedefiyle meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 ile 95 TL arasında harçlık, annelere ilaveten aylık 400 TL kreş desteği veriyor. Kurslara katılan gençler hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. Kursa devam eden vatandaşlara aynı vakitte İŞKUR sağlık primi ödemesi yapacak. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak kursa katılabilirsiniz.