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    • Ekonomi
    • 20.11.2021 08:42
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    • 20.11.2021 08:42
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    Başvuru tarihi yaklaşıyor, fırsatı kaçırmayın… İŞKUR kursa katılan herkese 17.000 TL'den fazla ödeme yapacak!

    Türkiye İş Kurumu doğrultusundan yayılan mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde vazife yapan iş ve meslek danışmanları doğrultusundan danışmanlık hizmeti verilmekte ve mesleki eğitim kursların katılmak isteyen vatandaşlar kendilerine en makul kurslara katılma imkanına sahip olmaktadır.

    takvim.com.tr
    İŞKUR kursa katılan herkese 17.000 TL’den fazla ödeme yapacak!

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu süreçte vatandaşlara destek olmak hedefiyle meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 ile 95 TL arasında harçlık, annelere ilaveten aylık 400 TL kreş desteği veriyor. Kurslara katılan gençler hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. Kursa devam eden vatandaşlara aynı vakitte İŞKUR sağlık primi ödemesi yapacak. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak kursa katılabilirsiniz.


    İŞKUR'UN AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI KAPSAMINDA TEMEL FAALİYETLERİ

    Mesleki Eğitim Kursları

    Girişimcilik Eğitim Programları

    İşbaşı Eğitim Programları

    Toplum Yararına Programlar

    Bunlara ek olarak İŞKUR;

    Çalışanların Mesleki Eğitimi

    Özel Politika ve Uygulamalar

    Korumalı İşyerleri Projesi

    Engelli ve Eski Hükümlüye Kendi İşini Kurma Desteği

    Engellinin İş Bulmasını Sağlayacak Destek Teknolojilerine İlişkin Projeler

    Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projeler

    Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini Artırmayı Amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri yürütmektedir.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    SAĞLIK PRİMİ ÖDENİYOR

    Katılımcılar aylık (26 gün) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sağlık primlerini de İŞKUR karşılıyor.

    İŞKUR GÜNLÜK ÖDEME TUTARLARI NE KADAR?

    Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden;

    1. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 60 TL zaruri gider ödemesi,

    2. Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 40 TL zaruri gider ödemesi,

    3. İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 TL zaruri gider ödemesi,

    4. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,

    5. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,

    6. Genel sağlık sigortası primi,

    7. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından mesleki eğitim kursu süresince karşılanmaktadır.

        İŞKUR KURSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

        2. 15 yaşını tamamlamış olmak,

        3. Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

        4. Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,

        5. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

        6. Emekli olmamak,

        7. Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

        Belirtilen şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

        BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

        81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak kursa katılabilirsiniz.

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