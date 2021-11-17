Emekliler hemen paranızı alın! Promosyon yarışı hızlandı: Emekliye 2.500 TL

Emeklilere banka promosyonu kampanyaları hareketlendi. Maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlara en az 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlara ise en az 750 lira promosyon ödenecek.İşte bazı kampanyalar...