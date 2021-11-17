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    Emekliler hemen paranızı alın! Promosyon yarışı hızlandı: Emekliye 2.500 TL

    Emeklilere banka promosyonu kampanyaları hareketlendi. Maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlara en az 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlara ise en az 750 lira promosyon ödenecek.İşte bazı kampanyalar...

    Çığıl Ön Yener
    Emekliye 2.500 TL
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    Emeklilere banka promosyonu kampanyaları hareketlendi. Maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlara en az 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlara ise en az 750 lira promosyon ödenecek.İşte bazı kampanyalar...

    AKBANK: Yıl sonuna kadar emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar emeklilere 500 lira promosyon ve 1.250 lira ek promosyon, 1.500–2.500 lira arasında olanlara 625 lira promosyon ve 1.475 lira ek promosyon, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ve 1.750 lira ek promosyon ödeniyor.


    BURGAN BANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.


        DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor.


        FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.


        ■ GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.


            ING: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor.


            İŞ BANKASI: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödüyor.


            ■ KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira veriyor.


                QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 750, 875, 1.000 lira ödüyor.


                ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.250, 1.500, 1.750 lira veriyor.


                TEB: 8 Ekim itibariyle yeni edinilen emekli müşterilere, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde maaşa göre 1.200, 1.500, 1.800 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartıyla her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50, 6 ay boyunca en fazla 300 lira indirim imkanı sunuyor.
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                    Haberler Ekonomi Emekliler hemen paranızı alın! Promosyon yarışı hızlandı: Emekliye 2.500 TL
                        SON DAKİKA