Emekliler hemen paranızı alın! Promosyon yarışı hızlandı: Emekliye 2.500 TL

Emeklilere banka promosyonu kampanyaları hareketlendi. Maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlara en az 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlara ise en az 750 lira promosyon ödenecek.İşte bazı kampanyalar...
■ AKBANK: Yıl sonuna kadar emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar emeklilere 500 lira promosyon ve 1.250 lira ek promosyon, 1.500–2.500 lira arasında olanlara 625 lira promosyon ve 1.475 lira ek promosyon, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ve 1.750 lira ek promosyon ödeniyor.
■ BURGAN BANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.