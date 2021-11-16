22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatı! 17 Kasım anlık canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son aylarda birikimiyle altın yapan yatırımcılar son günlerde alış satış fiyatlarındaki gelişmeleri izliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 994,00 lira, Cumhuriyet altını 4,067,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,16 yükselişle 614,20 liradan işlem gördü. Peki, 17 Kasım anlık canlı altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL oldu? İşte son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?