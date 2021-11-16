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    • Ekonomi
    • 17.11.2021 06:29
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    • 17.11.2021 06:33
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    22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatı! 17 Kasım anlık canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Sabahın ilk anlarıyla birlikte altın fiyatlarını öğrenmek isteyen binlerce kişi arama motorları üzerinden araştırmalara koyuldu. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,16 artışla 614,20 liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı ise 615 bin liraya yükseldi. Peki, 17 Kasım anlık canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatı!

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Son aylarda birikimiyle altın yapan yatırımcılar son günlerde alış satış fiyatlarındaki gelişmeleri izliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 994,00 lira, Cumhuriyet altını 4,067,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,16 yükselişle 614,20 liradan işlem gördü. Peki, 17 Kasım anlık canlı altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL oldu? İşte son durum...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,16 artışla 614,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 994,00 lira, Cumhuriyet altını 4,067,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,16 yükselişle 614,20 liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PAZARTESİ SALI
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 601,00 601,20 614,00 614,20
    Cumhuriyet Ata Lira 3.960,00 3.981,00 4.046,00 4.067,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 548,10 552,10 560,00 564,00
    Lira(Tam) Ziynet 3.870,00 3.890,00 3.954,00 3.974,00
    Yarım Ziynet 1.935,00 1.945,00 1.977,00 1.987,00
    Çeyrek Ziynet 968,00 973,00 989,00 994,00

        ALTININ KİLOGRAMI 615 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 615 bin liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 608 bin 470 lira, en yüksek ise 617 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 615 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 417 milyon 896 bin 769,74 lira, işlem miktarı ise 695,69 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 455 milyon 918 bin 664,42 lira düzeyinde gerçekleşti.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

        Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin küresel dolar talebini artırdığını ifade etti.

        Bugün İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.
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        Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatı! 17 Kasım anlık canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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