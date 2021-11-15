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    • Ekonomi
    • 15.11.2021 17:29
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    • 15.11.2021 17:33
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    LPG zam geldi mi? LPG kaç TL oldu son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları ne kadar?

    Gündemde yoğun bir şekilde LPG zam geldi mi? LPG kaç TL oldu? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir haber geldi ve fiyatlarda artış olacağı duyuruldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) alınan son dakika bilgiye göre LPG fiyatlarında ne kadar bir artış yaşanacak? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları ne kadar? İşte cevabı…

    takvim.com.tr
    LPG zam geldi mi?

    LPG zam geldi mi? LPG kaç TL oldu son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) gelen son dakika habere göre LPG fiyatlarında artış yaşanacak ve aracı olan vatandaşlar ne kadar zamlı satın alım yapacağunı oldukça merak ediyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...

    LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Otogaz fiyatlarına 25 kuruş zam geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), tarafından yapılan açıklamaya göre, otogaz fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruşluk zam yapıldı.

    Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.

    Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,67 liradan 6,92 liraya, Ankara'da 6,75 liradan 7,00 liraya, İzmir'de ise 6,77 liradan 7,02 liraya yükselecek.

    Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 81,54 DOLAR

        Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,54 dolardan işlem görüyor.
        Cuma günü 82,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,77 azalışla 81,54 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,08 dolardan alıcı buldu.

        Petrol fiyatları piyasalarda arzın toparlandığı, talebin ise zayıfladığı algısının zemin kazanmasıyla gerilemeye devam ediyor.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) geçen hafta yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, küresel petrol arzının geçen ay bir önceki aya göre günlük 1 milyon 740 bin varil artışla yaklaşık 97 milyon 560 bin varile yükseldiğini bildirdi. Grup, bu yılın son çeyreğine ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü ise bir önceki tahminine göre günlük 330 bin varil düşürerek 99 milyon 490 bin varil olacağını açıkladı.

        ABD dolarındaki yükselişin yanı sıra dünyanın en büyük petrol üretici ve tüketicisi ABD'nin yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele kapsamında stratejik petrol rezervlerinden satış yapabileceğine dair beklentiler de fiyatlardaki düşüşte etkili oluyor.

        OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu, ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen 4 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantısında, daha önce belirlenen üretim planı kapsamında aralık ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruma kararı almıştı.

        Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-12 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 454'e yükseldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda toplam 218 adet arttı.

        Brent petrolde teknik olarak 82,21 ile 83,17 dolar aralığının direnç, 81,25 ile 80,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi LPG zam geldi mi? LPG kaç TL oldu son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları ne kadar?
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