DenizBank, Vakıfbank, İNG, TEB ve İş Bankası 32-46 ve 55 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları (500.000 TL'ye 12.883,56 TL kazanmak mümkün)

DenizBank, Vakıfbank, İNG, TEB ve İş Bankası vadeli mevduat hesabı, bireylerin parasını tespit ettiği vadede bankada tutarak faiz civarlarına göre biriktirmesidir. Sizler amacıyla gün gün Vadeli Mevduat Hesabı faiz oranlarını verdik. Bankaların 32-46 ve 55 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Kasım ayında hangi bankalar 32-46 ve 55 günlük en yüksek mevduat faiz seviyesi veriyor?