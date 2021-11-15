DenizBank, Vakıfbank, İNG, TEB ve İş Bankası 32-46 ve 55 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları (500.000 TL'ye 12.883,56 TL kazanmak mümkün)

DenizBank, Vakıfbank, İNG, TEB ve İş Bankası vadeli mevduat hesabı, bireylerin parasını tespit ettiği vadede bankada tutarak faiz civarlarına göre biriktirmesidir. Sizler amacıyla gün gün Vadeli Mevduat Hesabı faiz oranlarını verdik. Bankaların 32-46 ve 55 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Kasım ayında hangi bankalar 32-46 ve 55 günlük en yüksek mevduat faiz seviyesi veriyor?
500.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları
DenizBank
Vadeli Hesap
Faiz: %17,00
Net Kazanç: 7.079,45 TL
ING
E-Turuncu Hesap
Faiz: %18,00
Net Kazanç: 7.495,89 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz: %16,00
Net Kazanç: 6.663,01 TL
VakıfBank
Tanışma Faizli Hesap
Faiz: %16,50
Net Kazanç: 6.871,23 TL
İş Bankası
Vadeli TL Hesabı
Faiz: %14,60
Net Kazanç: 6.080,00 TL
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
500.000 TRY için 46 Gün Mevduat Kazançları
ING
E-Turuncu Hesap
Faiz: %18,00
Net Kazanç: 10.775,34 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz: %15,00
Net Kazanç: 8.979,45 TL
DenizBank
Vadeli Hesap
Faiz: %17,00
Net Kazanç: 10.176,71 TL
VakıfBank
Tanışma Faizli Hesap
Faiz: %16,00
Net Kazanç: 9.578,08 TL