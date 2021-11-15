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    • Ekonomi
    • 15.11.2021 15:54
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    • 15.11.2021 16:22
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    DenizBank, Vakıfbank, İNG, TEB ve İş Bankası 32-46 ve 55 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları (500.000 TL'ye 12.883,56 TL kazanmak mümkün)

    DenizBank, Vakıfbank, İNG, TEB ve İş Bankası vadeli mevduat hesabı, bireylerin parasını tespit ettiği vadede bankada tutarak faiz civarlarına göre biriktirmesidir. Vadeli mevduat hesabı açan kişiler, kendilerine göre belirledikleri vadeye göre bankadan faiz alırlar ve hesaplarındaki paranın üstüne eklenir. Bu prosedür amacıyla kişi, DenizBank, Vakıfbank, İNG, TEB ve İş Bankası’nın tespit ettiği en az paraya göre para yatırmak durumundadır.

    takvim.com.tr
    500.000 TL’ye 12.883,56 TL kazanmak mümkün

    DenizBank, Vakıfbank, İNG, TEB ve İş Bankası vadeli mevduat hesabı, bireylerin parasını tespit ettiği vadede bankada tutarak faiz civarlarına göre biriktirmesidir. Sizler amacıyla gün gün Vadeli Mevduat Hesabı faiz oranlarını verdik. Bankaların 32-46 ve 55 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Kasım ayında hangi bankalar 32-46 ve 55 günlük en yüksek mevduat faiz seviyesi veriyor?

    500.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları

    DenizBank

    Vadeli Hesap

    Faiz: %17,00

    Net Kazanç: 7.079,45 TL

    ING

    E-Turuncu Hesap

    Faiz: %18,00

    Net Kazanç: 7.495,89 TL

    CEPTETEB

    Marifetli Hesap

    Faiz: %16,00

    Net Kazanç: 6.663,01 TL

    VakıfBank

    Tanışma Faizli Hesap

    Faiz: %16,50

    Net Kazanç: 6.871,23 TL

    İş Bankası

    Vadeli TL Hesabı

    Faiz: %14,60

    Net Kazanç: 6.080,00 TL

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    500.000 TRY için 46 Gün Mevduat Kazançları

    ING

    E-Turuncu Hesap

    Faiz: %18,00

    Net Kazanç: 10.775,34 TL

    CEPTETEB

    Marifetli Hesap

    Faiz: %15,00

    Net Kazanç: 8.979,45 TL

    DenizBank

    Vadeli Hesap

    Faiz: %17,00

    Net Kazanç: 10.176,71 TL

    VakıfBank

    Tanışma Faizli Hesap

    Faiz: %16,00

    Net Kazanç: 9.578,08 TL

        500.000 TRY için 55 Gün Mevduat Kazançları

        ING

        E-Turuncu Hesap

        Faiz: %18,00

        Net Kazanç: 12.883,56 TL

        CEPTETEB

        Marifetli Hesap

        Faiz: %15,00

        Net Kazanç: 10.736,30 TL

        DenizBank

        Vadeli Hesap

        Faiz: %17,00

        Net Kazanç: 12.167,81 TL

        VakıfBank

        Tanışma Faizli Hesap

        Faiz: %16,00

        Net Kazanç: 11.452,05 TL

        İş Bankası

        Vadeli TL Hesabı

        Faiz: %14,35

        Net Kazanç: 10.271,06 TL

        Vadeli Hesap Nasıl Açılır?

        Müşterisi olunmayan bir bankadan vadeli hesap açtırmak amacıyla şubeye gitmek gerekir. Vadeli hesap açtırmak istenildiğinde bankanın halihazırda müşterisi olanlar şubeye gitmeden internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden basitçe vadeli mevduat hesabı açtırabilir. Bazı bankalarda internet ve mobil bankacılık üzerinden açılan vadeli hesaplarda faiz seviyesi daha yüksektir.
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        Haberler Ekonomi DenizBank, Vakıfbank, İNG, TEB ve İş Bankası 32-46 ve 55 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları (500.000 TL'ye 12.883,56 TL kazanmak mümkün)
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