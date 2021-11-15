15 Kasım bugün dolar ne kadar? Anlık canlı dolar grafiği ve alış satış fiyatları! Euro ve sterlin kaç TL oldu? 1 dolar kaç Türk lirası?

İlk işlem gününde dolar ve euro kuru fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Bu hafta TCMB Para Politikası Kurulu toplanacak ve faiz kararı açıklanacak. Dolar, euro ve altın fiyatları üzerinden etkili olacak faiz kararı için gözler 18 Kasım Perşembe gününe çevrildi. Peki, 15 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte tüm detaylar!