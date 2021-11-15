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    • Ekonomi
    • 15.11.2021 09:32
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    • 15.11.2021 09:33
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    15 Kasım bugün dolar ne kadar? Anlık canlı dolar grafiği ve alış satış fiyatları! Euro ve sterlin kaç TL oldu? 1 dolar kaç Türk lirası?

    Hafta başında dolar ve euro fiyatlarında yaşanan gelişmeler araştırılmaya başlandı. Bu hafta piyasaların odaklanacağı TCMB Para Politikası Kurulu, 18 Kasım Perşembe günü toplanacak. Faiz kararı aynı gün açıklanacak. Bu kararın ardından dolar ve euro fiyatlarında yaşanacak değişimler yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilmeye başladı. Bu hafta döviz kuru ve altın fiyatları için kritik bir hafta olacak. Peki, 15 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte tüm merak edilen detaylar!

    takvim.com.tr
    15 Kasım bugün dolar ne kadar?

    İlk işlem gününde dolar ve euro kuru fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Bu hafta TCMB Para Politikası Kurulu toplanacak ve faiz kararı açıklanacak. Dolar, euro ve altın fiyatları üzerinden etkili olacak faiz kararı için gözler 18 Kasım Perşembe gününe çevrildi. Peki, 15 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte tüm detaylar!

    Dolar/TL sabah ilk işlem saatlerinde 10,049 TL oldu.

    Yatırımcılar, Fed'in yüksek enflasyon nedeniyle faiz artırımına gideceği beklentilerinin geçen hafta yeniden gündeme gelmesinin ardından ABD ekonomisine dair yeni ipuçları bekliyor.

        15 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

        DOLAR NE KADAR?

        Dolar alış: 10,0201

        Dolar satış: 10,0427

        EURO NE KADAR?

        Euro alış: 11,4903

        Euro Satış: 11,5063

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 13,4617

        Pound satış: 13,5010

        CANLI DOLAR VE EURO GRAFİĞİ

        MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

        TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Karar saat 14.00'te açıklanacak.

            AA FİNANS'IN PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

            AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

            Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

            Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

            Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

            Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.
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            Haberler Ekonomi 15 Kasım bugün dolar ne kadar? Anlık canlı dolar grafiği ve alış satış fiyatları! Euro ve sterlin kaç TL oldu? 1 dolar kaç Türk lirası?
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