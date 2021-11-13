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    Ziraat Katılım’dan 72.6 milyar TL’lik kaynak

    Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, 2021 yılı üçüncü çeyrek verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz diğer ekonomi haberleri...

    Ziraat Katılım’dan 72.6 milyar TL’lik kaynak
    2021 yılı üçüncü çeyrek verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Bankamızın toplam aktifleri 2021 üçüncü çeyreğinde 2020 yılı sonuna göre yüzde 27 artışla 76.4 milyar liraya ulaştı. Toplanan fonlar yine aynı döneme göre yüzde 24 artış ile 57.4 milyar lira olurken, kullandırılan nakdi fonlar yüzde 21 artışla 51 milyar lira seviyesine çıktı. Ülkemiz ekonomisine sağladığımız finansman toplamı 72.6 milyar lira olarak gerçekleşti" dedi.

    603 MİLYARLIK DESTEK
    Halkbank, 2021 Eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yıla göre yüzde 9.1 artırarak 724.2 milyar liraya taşıdı. Banka, yılın üçüncü çeyreğinde toplam kredilerini yüzde 7.5 artışla 603.1 milyar liraya yükseltti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Esnaf ve KOBİ'ler başta olmak üzere, tüm sektörlere ciddi finansman desteği sağladık. Normalleşme dönemindeki kredilerimiz reel sektöre adeta nefes aldırmıştır. Üçüncü çeyrekte toplam kredilerimizi 603.1 milyar liraya yükselterek ülke ekonomisine katkılarımızı sürdürdük, Mevduatımızı geçen yıla göre yüzde 21.4 büyüterek 534.8 milyar lira seviyesine getirdik" dedi.
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