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    NBA ligindeyiz’

    İngiltere ile adım attığı Avrupa’da 7 ülkeye ulaşan Getir, şimdi de Şikago ile Amerika’ya girdi. Kurucu Nazım Salur, ‘Getir’i kurarken 1 liram yoktu. Bir hayalden yola çıktım. Hedefimiz 300 şehre ulaşmak’ dedi.

    ‘NBA ligindeyiz’
    Ocak ayında İngiltere ile yurt dışına adım adan Getir, Amerika operasyonuyla yurt dışında faaliyet gösterdiği ülke sayısını 9'a çıkardı.

    ABD'deki ilk durağı Şikago olan şirketin genişlemesi New York ve Boston ile devam edecek. Getir'in Kurucusu Nazım Salur, "Getir 6 yıl önce 1 liram olmadan kurduğum bir iştir. Bazı insanlardan kaynak bularak bu işe başladık" dedi.

    Amerika maceralarını basket takımı ile örneklendiren Salur, "Türkiye'de bir takımdık, Avrupa'da Euroleague'e gittik, şimdi NBA'de oynuyoruz" dedi.

    7.7 MİLYAR $ DEĞERLEME
    Hedeflerinin global bir marka oluşturmak olduğunu belirten Salur, "Aldığımız 1.1 milyar doların üzerinde yatırımla 7.7 milyar dolar değerlemeye ulaştık. Artık Avrupa'nın en büyük şehirlerinde Getir kuryelerini görüyorsunuz. 5 harfli 2 heceli bir kelimeyi dünyaya sevdiriyoruz. Bu topraklardan çıkan bir şirketin bunu başardığını göstermek istiyoruz" diye konuştu.

    Salur, 47 ülkeden 30 bin çalışana ulaştıklarını ve bin çalışanın şirkete ortak olduğunu söyledi.
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