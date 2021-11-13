Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Kur piyasada belirlenir

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, hükümetin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine ilişkin yorumların doğru olmadığını belirterek, "Türkiye dalgalı kur rejimi uygulanmaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir" dedi.
Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Elvan şu mesajları verdi:
YÜKSEK enflasyon sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde önemli bir sorun. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor.
SALGIN döneminde Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 357 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı. İlave istihdama destek paketiyle her ilave kişi için azami 100 bin lira büyüklüğünde krediye erişim imkanı sağlıyoruz.
ZIRAAT Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile 2021'de 701 bin üreticiye yaklaşık 50 milyar liralık hazine faiz destekli kredi kullandırıldı.
HALK Bankası aracılığı ile 2021'de 185 bin esnafa 24 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırıldı.
Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Elvan şu mesajları verdi:
YÜKSEK enflasyon sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde önemli bir sorun. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor.
SALGIN döneminde Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 357 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı. İlave istihdama destek paketiyle her ilave kişi için azami 100 bin lira büyüklüğünde krediye erişim imkanı sağlıyoruz.
ZIRAAT Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile 2021'de 701 bin üreticiye yaklaşık 50 milyar liralık hazine faiz destekli kredi kullandırıldı.
HALK Bankası aracılığı ile 2021'de 185 bin esnafa 24 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırıldı.