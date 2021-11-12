Ödemeler bugün yapılmaya başlandı! Bakan son dakika duyurdu! Toplamda 124 milyon 500 bin TL destek ödemesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 124 milyon 500 bin TL'lik tarımsal destek ödemesinin bugün yapılmaya başlandığı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin liranın ödeneceğini belirtti. Peki, tarımsal destek ödemelerinden kimler yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!
BEKİR PAKDEMİRLİ DUYURDU!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 124,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.
Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.