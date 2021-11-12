10.000-20.000 kredi başvurusu yapın! Anında onaylanıyor! Garanti Bankası, İş Bankası, İNG ve Finansbank...

İNG BANK 10.000 TL VE 20.000 TL KREDİ

ING Bank müşterilerine yüzde 1,35 faiz oranıyla kredi imkanı veriyor. Müşteriler bankadan kredi kullanımlarında BDDK'nın son kararı sonrası en fazla 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Bunun dışında banka ödeme kolaylığı da sağlıyor. Esnek ödeme seçeneklerinin yanı sıra ödeme erteleme imkanı da sunan ING Bank müşterilerine 90 gün ödemesiz dönem imkanı sunuyor.

SMS KREDİSİ BAŞVURUSU YAPMADAN ÖNCE

Mesaj ile kredi müracaatı gerçekleştireceğiniz bankaları size vermeden evvel bu bankaların kredi şartları ile ilgili bahsetmek istiyoruz. Bankaların hepsinin ayrı ayrı kredi şartları ve onaylanacak limitleri olsa da ortak noktada olan birtakım hususları vardır. Bu konulardan birincisi müşterilerin kredi puanlamalarıdır.

Kredi skoru düşük olan, bankalardan ötürü avukatlık olan, daha evvel kart ve kredi kullanmamış olan müşteriler bu kredilere müracaat yaptığında hemen olumsuz cevap alacaktır. Kredi alabilmek istiyorsanız ilk olarak banka puanınızı sorgulamalı ve o şekilde kredi müracaatı yapmalısınız.