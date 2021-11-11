Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan kadınlara dev destek (Ekonomi haberleri)

Pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gerileyen kadın istihdamı konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki önemli proje üzerinde çalışıyor. Bu projeler kapsamında kadınlar; geleceğin mesleklerine yönlendirilirken, ürettiklerini kamuoyunun da yakından tanıdığı kişilerin mentorluğunda satma yöntemlerini öğrenecekler. Önümüzdeki yıl hayata geçecek proje ile 18-29 yaş arasındaki kadınların istihdamı için hibe ve destek programları da başlatılacak. Kadınların geleceğin işlerinde söz sahibi olmasına yönelik proje AB fonları ile birlikte yürütülüyor. Zübeyde YALÇIN.

MİLYONLARA SOSYAL KORUMA

Hükümet, 2022'de de ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmaya devam edecek, sosyal yardım ulaştırılan hane ve vatandaş sayısı artacak. Nakdi sosyal yardım, şartlı eğitim desteği, ücretsiz sağlık hizmeti başta olmak üzere 40 kalemde 104.2 milyar liralık sosyal harcama yapılacak. Aile Bakanı Derya Yanık, kapsayıcı sosyal yardım programları kapsamında Eylül ayı itibariyle 5 milyon 835 milyon ihtiyaç sahibi haneye ulaşıldığını söyledi. Bakanlığının bütçe sunumunu yapan Yanık, sosyal yardım payının 2002'ye göre 5 kat arttığını kaydetti.

BENZİNE İNDİRİM

Benzinin litresine 32 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 8,45 liradan 8,13 liraya, Ankara'da 8,52 liradan 8,20 liraya, İzmir'de ise 8,54 liradan 8,22 liraya gerileyecek.

PANDEMİNİN YILDIZI DİJİTAL TEKNOLOJİLER

Philips Türkiye'nin IPSOS işbirliği ile gerçekleştirdiği 'Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması' açıklandı. Philips Türkiye CEO'su Haluk Karabatak, "Covid-19 ile birlikte sağlık sektöründe dijitalleşme süreci hızlandı. Araştırma da bu değişime ışık tutuyor" dedi. Philips Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörü ve Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü Sibel Yıldız ise "Araştırmanın en önemli bulgularından biri Covid-19 ile kamuoyunun sağlıklı yaşam ve önlem alma konusunda farkındalığın artması" diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GİRİŞİMLER İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPTILAR

Re-Pie Portföy Yönetimi ve Boğaziçi Üniversitesi, sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması ve desteklenmesi için birlikte çalışacak. Anlaşma, Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu çatısı altında üniversite bünyesindeki teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesi, fona danışma kurulu üyesi olarak katılım ve mezunların yatırım yapabileceği imkanları içeriyor. İmza törenine Re-Pie Portföy Yönetimi Genel Müdürü Alim Telci ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci katıldı.

YÖRESEL ÜRÜNLERE DESTEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Trendyol, tüm Türkiye'den binlerce coğrafi işaretli ürünün dahil olduğu Yöresinden Ürünler Programı'nı başlattı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yaşamlarımızda kalıcı bir yer edinerek bugüne ulaşan yöresel ürünlerimizi en önemli milli değerlerimiz olarak görüyoruz" dedi. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de "Yöresel Ürünler Programı ile ülkemiz için katma değer oluşturan, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilli coğrafi işaretli ürünlerimizi tüm Türkiye ile buluşturuyoruz" diye konuştu. Programa katılan coğrafi işaretli ürün satıcılarına pek çok imkan sunuluyor.