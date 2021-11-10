Son günlerde yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcıları meraklandırıyor. Fiyatlardaki son durumu öğrenmek isteyen binlerce kişi arama motorları üzerinden altın hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, gram altın fiyatı ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, reşat, cumhuriyet çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, veri öncesinde yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Fed'in para politikalarında normalleşme kapsamında ilk adımı atmasının ardından, yatırımcıların faiz artırımı konusunda izlenecek yola dair ipuçlarına odaklandığını aktaran analistler, bu anlamda enflasyon ve istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisinin de güçlü olabileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.
ALTININ KİLOGRAMI 570 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 570 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 568 bin lira, en yüksek ise 571 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 570 bin liradan tamamladı.