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    • Ekonomi
    • 10.11.2021 16:46
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    • 10.11.2021 17:50
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    Gram altın fiyatı ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, reşat, cumhuriyet çeyrek altın fiyatı kaç TL?

    Altın fiyatlarında yaşanan değişimlerin hemen ardından gözler akşam saatleriyle birlikte son duruma çevrildi. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 573,3 liradan tamamlamıştı. Peki, gram altın fiyatı ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, reşat, cumhuriyet çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte alış satış fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Son günlerde yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcıları meraklandırıyor. Fiyatlardaki son durumu öğrenmek isteyen binlerce kişi arama motorları üzerinden altın hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, gram altın fiyatı ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, reşat, cumhuriyet çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte son durum...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

    Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, veri öncesinde yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

    Fed'in para politikalarında normalleşme kapsamında ilk adımı atmasının ardından, yatırımcıların faiz artırımı konusunda izlenecek yola dair ipuçlarına odaklandığını aktaran analistler, bu anlamda enflasyon ve istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisinin de güçlü olabileceğini kaydetti.

    Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

    ALTININ KİLOGRAMI 570 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 570 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 568 bin lira, en yüksek ise 571 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 570 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 385 milyon 738 bin 742,01 lira, işlem miktarı ise 678,99 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 390 milyon 934 bin 500,47 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şu şekilde:

        PAZARTESİ SALI
        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
        24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 569,00 569,20 570,70 570,90
        Cumhuriyet Ata Lira 3.750,00 3.771,00 3.762,00 3.783,00
        22 Ayar Bilezik(Gr.) 519,00 523,00 520,65 524,65
        Lira(Tam) Ziynet 3.664,00 3.684,00 3.676,00 3.696,00
        Yarım Ziynet 1.832,00 1.842,00 1.838,00 1.848,00
        Çeyrek Ziynet 916,00 921,00 919,00 924,00

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        Haberler Ekonomi Gram altın fiyatı ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, reşat, cumhuriyet çeyrek altın fiyatı kaç TL?
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