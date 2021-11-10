Benzin fiyatları ne kadar oldu? Son dakika indirim haberi geldi! İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL?

Benzin fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı ve otomobil sahiplerini litre fiyatını öğrenmek için araştırma yapıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatında 32 kuruş indirim gerçekleşti. Peki, Benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? İşte haberin detayı...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

İşte il il fiyatlar;