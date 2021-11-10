Cumhuriyet Seferberliği’nde hedef 100. yıl

Sabancı Holding Başkanı Güler Sabancı, holding bahçesinde, lösemili çocuklar için yardım kolisi hazırlayan Sabancı Gönüllüleri'ni ziyaret ederek çalışmalara bizzat katıldı. Sabancı, "Bizim tarihimiz de Cumhuriyet ile başlar. Bu topraklardan kazandığımızı bu toprakların insanı ile paylaşmak ilkesiyle hareket ediyoruz. Bugünümüze hep çalışarak geldik. Çalıştığımız her yerde ağaç diktik, okul yaptık" dedi.
Holding CEO'su Cenk Alper'in verdiği bilgiye göre; Sabancı Gönüllüleri, 12 gün boyunca 35 bin saatlerini seferberliğe ayırdı. 11 ilde başlatılan çalışmaların, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te Türkiye'ye yayılması hedefleniyor.
Holding CEO'su Cenk Alper'in verdiği bilgiye göre; Sabancı Gönüllüleri, 12 gün boyunca 35 bin saatlerini seferberliğe ayırdı. 11 ilde başlatılan çalışmaların, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te Türkiye'ye yayılması hedefleniyor.