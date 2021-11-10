Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cumhuriyet Seferberliği’nde hedef 100. yıl

    29 Ekim'de Adana Kozan'da 'Cumhuriyet Seferberliği'ni başlatan Sabancı Topluluğu'nun 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasındaki çalışmalarına 60 bin Sabancı Gönüllüsü katıldı.

    Cumhuriyet Seferberliği’nde hedef 100. yıl
    Sabancı Holding Başkanı Güler Sabancı, holding bahçesinde, lösemili çocuklar için yardım kolisi hazırlayan Sabancı Gönüllüleri'ni ziyaret ederek çalışmalara bizzat katıldı. Sabancı, "Bizim tarihimiz de Cumhuriyet ile başlar. Bu topraklardan kazandığımızı bu toprakların insanı ile paylaşmak ilkesiyle hareket ediyoruz. Bugünümüze hep çalışarak geldik. Çalıştığımız her yerde ağaç diktik, okul yaptık" dedi.



    Holding CEO'su Cenk Alper'in verdiği bilgiye göre; Sabancı Gönüllüleri, 12 gün boyunca 35 bin saatlerini seferberliğe ayırdı. 11 ilde başlatılan çalışmaların, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te Türkiye'ye yayılması hedefleniyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji il il uyardı
    Haberler Ekonomi Cumhuriyet Seferberliği’nde hedef 100. yıl
        SON DAKİKA