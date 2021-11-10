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    2021-2022 burs ve kredi başvurusu için bugün son gün

    2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ile kredi başvuruları bugün gün sonuna kadar uzatıldı. Öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. İşte tüm detaylar...

    Burs ve krediler için bugün son gün
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ile kredi başvurularını bugün gün sonuna kadar uzattıklarını duyurdu.

    Kasapoğlu, "Öğrenci arkadaşlarımızdan aldığım taleplerle bu süreyi saat 23.59'a kadar uzattık. Lütfen başvurularınızı gece yarısına kadar tamamlayın" ifadelerini kullandı.

    Öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.
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    Haberler Ekonomi 2021-2022 burs ve kredi başvurusu için bugün son gün
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