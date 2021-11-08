Yoksulluğu en fazla azaltan ülke Türkiye (Ekonomi haberleri)

Gelir dağılımındaki dengesizliği asgariye indirmek için bütün imkanlar seferber edilirken; Türkiye, dünyada yoksulluk oranını en fazla azaltan ülke oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, zengin-fakir arasındaki uçurumun daraldığına dikkat çekti. En zengin yüzde 20'nin gelirinin en yoksul yüzde 20'nin gelirine oranı 9.5'ten 7.8'e geriledi. Satın alma gücü paritesine göre hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranı yüzde 12.2'den 8.2'ye düştü. Çekirdek aileden oluşan hane halklarında yoksulluk oranı yüzde 17.2'den 14.5'e indi. Hazal ATEŞ

ENERJİ HAMLESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enerji sektörünün gelişimine yön veren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Ankara'daki merkez binasının açılışını yarın yapacak. Başkan Erdoğan, aynı gün Sanko Tekstil'in Adıyaman'da kurduğu çatı güneş enerji santrali (GES) projesi, Balıkesir'deki Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi ile Bingöl'deki Aşağı Kaleköy Barajı Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi'nin de açılışlarını gerçekleştirecek. Barış ŞİMŞEK

25 BİN GENÇ TURİZMCİ OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği mesleki eğitime ilişkin düzenlemeleri anlattı. Öğrencilerin ücretini devletin karşılayacağını ve işverenlerin üzerinde bir yük olmayacağını belirten Bakan Özer, "Otellerde mesleki eğitim merkezleri kuracağız. 25 bin gencimiz bir taraftan mesleki eğitim alırken, diğer taraftan da istihdam edilmiş olacak" dedi. Burak Erdem ÇELİK

İŞTE GELECEK

Gelişen teknoloji iş hayatına yansıyor. Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre; gelecekte birçok iş otomatik olarak gerçekleşecek. Bu nedenle, robotik ve veri bilimi alanındaki mesleklerin popülerleşmesi; kasiyerlik, postacılık gibi işlerin ise tarihten silinmesi bekleniyor. İşte 2030'a kadar beklenen değişim:

Bu meslekler gözden düşecek:

■ Seyahat danışmanlığı ■ Kasiyer ■ Fast-food çalışanı ■ Postacı ■ Banka çalışanı ■ Tekstil işçisi ■ Matbaa operatörü

Geleceğin meslekleri:

■ Yapay zeka mühendisliği ■ Robotik mühendisliği ■ Siber güvenlik uzmanlığı ■ Yazılım ve uygulama geliştiricisi ■ Oyun geliştiricisi ■ Dijital pazarlama uzmanlığı

TESLA SORUSU

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, attığı tweet ile yine dikkat çekti. Musk, 62 milyonu aşkın takipçisine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satmayı önerip önermediklerini sordu. Musk'ın anket şeklindeki paylaşımı 2.5 milyondan fazla oy aldı. Halen devam eden ankette Musk'ın hisselerini satmasını isteyenler önde gidiyor. Musk, sonuç ne çıkarsa çıksın ona uyacağını da söyledi.

KÖŞKTE 1 GECE İÇİN 7.500 TL

Uludağ Çobankaya mevkisindeki orman köşkleri, aylar öncesinden yapılan rezervasyonlarla yılbaşını dolu geçirecek. Yeni yıla izole bir tatille girmek isteyenlerin gecelik ödeyeceği ücret ise 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında olacak. Karinna Otel ve Orman Köşkleri Ön Büro Müdürü Harbi Türk, "Köşklerimizin yüzde 80'i rezerve edilmiş durumda. En büyük köşkümüzde 6-8 kişi konaklayabiliyor" dedi. Bölgede 22 köşk bulunuyor.

AVRUPA'NIN EN İYİ İŞVERENİ AKÇANSA

Akçansa, Globee Awards'ın 'International Best in Business Awards' ödül programında önemli bir başarıya imza attı. Kurum, insan kaynakları uygulamaları ile 'Avrupa'da Yılın En İyi İşvereni' kategorisinde en yüksek puanı alarak altın ödül kazandı. Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, kazandıkları ödüllerin en iyi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirme çabalarının somut birer karşılığı olmasından duydukları mutluluğu ifade etti.

CEZA VERİLECEK

Emlak vergisi sorgulamalarında yalnızca TC kimlik numarası ile emlak bilgilerine ulaşılabildiği ortaya çıkan belediyelere, kişisel verileri koruma mevzuatının ihlali nedeniyle 1 milyon liraya kadar ceza geliyor. Büyükşehir belediyelerine, il belediyelerine, ilçe belediyelerine ve belde belediyelerine söz konusu uygulamaların 3 ay içinde sonlandırılmasına yönelik yazı yazan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), pek çok belediyenin bu talimatı yerine getirmemesi üzerine, 1 milyon liraya kadar para cezası verme kararı aldı. Bazı belediyeler tarafından internet vergi ödeme hizmetlerinin, üyelik ve şifre ya da çift doğrulama yolu ile gerçekleştirildiği, bu uygulamaların ise kanunlara uygun olduğu vurgulandı. Barış ŞİMŞEK

HAVALİMANI METROSU TEST EDİLİYOR

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane- Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşünü bugün gerçekleştireceklerini belirterek, "Sürüşün sonunda İstanbul Havalimanı İstasyonu'na ulaşarak, bu metro hattını İstanbullular'ın hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız" diye konuştu. İstanbul'da 7 metro hattında, 7 gün 24 saat çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, hatların toplam uzunluğunun 103.3 kilometre olduğunu kaydetti. Test sürüşünde 30 kilometre yol kat edeceklerini anlatan Karaismailoğlu, "Hat 37.5 kilometre uzunluğunda ve 9 istasyondan oluşuyor. Günde 600 bin yolcu hedefleniyor" dedi.

YOLA HAZIR

Aston Martin, ilk Valkyrie modelinin üretimini tamamladı. Araç, önümüzdeki haftalarda sahibine teslim edilmeye hazır hale getirildi. Valkyrie, İngiltere'deki Gaydon fabrikasında bir grup yüksek nitelikli teknisyen tarafından tamamen el yapımı olarak üretiliyor. Her bir modeli oluşturmak için test aşamasına gelene kadar yaklaşık 2 bin saat harcanıyor. Teslim edilmeden önce her bir araba Silverstone'da bulunan Aston Martin tesisinde teste tabi tutulacak. 150 adet üretilecek araç, hibrit motorla donatıldı. 10 saniyede 0'dan 320 km/s hıza çıkabiliyor.

OSCARLIK SAATLER

Saat endüstrisinin Oscar'ları olan Grand Prix d'Horlogerie de Genève'de ödüller verildi. 84 finalist, 12 kategoride yarıştı. Büyük ödül olan Altın İbre ödülünü (Aiguille d'Or" Grand Prix) yalnızca 5.8 mm kalınlığında olan Bulgari'nin Octo Finissimo modeli kazandı. Diğer bazı ödüller ise şöyle:

■ BAYAN SAATİ: Piaget, Limelight Gala Precious Rainbow.

■ ERKEK SAATİ: Grand Seiko, Hi-Beat 36000 80 Saat Kalibre 9SA5.

■ İKONİK SAAT: Audemars Piguet, Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin.

■ KRONOGRAF SAAT: Zenith, Chronomaster Sport.

■ MÜCEVHER SAAT: Chopard, Flower Power.