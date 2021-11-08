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    Tazminatta artış zamanı

    Kıdem tazminatı yeni yılla birlikte zamlanacak. Maaşlar artacağı için ödenecek tazminat da yükselecek. Asgari ücretle birlikte en düşük tazminat tutarı da, memur maaş artışıyla tavan tazminat tutarı da yükselecek.

    Tazminatta artış zamanı

    Kıdem tazminatı yeni yılla birlikte zamlanacak. Maaşlar artacağı için ödenecek tazminat da yükselecek. Asgari ücretle birlikte en düşük tazminat tutarı da, memur maaş artışıyla tavan tazminat tutarı da yükselecek.

    ● Gelecek yıl için ne kadar olması bekleniyor?
    Tazminat tavanı memur maaş katsayısıyla birlikte yükseliyor. Halen kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira. Yani her yıl için en çok 8 bin 284 lira ödeniyor. Tavan tutarın Ocak ayında 9 bin 100 liraya, 1 Temmuz'dan sonra da 10 bin liraya çıkması bekleniyor.

    ● Taksitle ödenebilir mi?
    İşveren çalışanın açık ve yazılı onayını alırsa taksitli ödeme yapabilir.

    ● İşveren isterse fazla ödeme yapabilir mi?
    İşverenin tavan miktarının üzerinde ödeme yapmasında bir engel bulunmuyor. Kıdem tazminatının tavana kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor. Tavanı aşan kısım için ise gelir vergisi ödeniyor.

    ● Zaman aşımı söz konusu mu?
    Kıdem tazminatında zaman aşımı süresi 10 yıl. Bu süre kıdem tazminatı hakkının doğduğu tarih itibariyle başlıyor.
    Hazal ATEŞ

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