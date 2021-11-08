Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.11.2021 17:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2021 18:07
    ABONE OL

    Az kaldı geliyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda TOGG zirvesi...

    Son dakika haberleri... Türkiye'nin Otomobili merakla beklenirken heyecanlandıran gelişmeler de peş peşe yaşanıyor. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda, TOGG Projesi'nde gelinen son noktanın paydaşlarla istişare edildiği duyuruldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TOGG zirvesi!

    TOGG'dan heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda TOGG zirvesi gerçekleştirildi.

    SON NOKTA İSTİŞARE EDİLDİ
    TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye'nin Otomobili'nde gelinen son noktanın istişare edildiği bildirildi.

    TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile projemizde gelinen noktayı ve 2022 planlamamızı istişare ettik." ifadelerine yer verildi.

    TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER
    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşen söz konusu toplantıya, Elvan ve Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve bazı TOGG yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüldü.

        TOGG'DAN SON GELİŞMELER
        2022 yılının son aylarında seri üretime geçmesi beklenen TOGG için 3 koldan yeni test aşamasının planlar doğrultusunda ilerlediği bildirilmiş ve detaylar paylaşılmıştı.

        "PLANLAR DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDİYOR"
        6 Kasım'da Yapılan açıklamada, "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

        AKILLI SUV CİHAZIMIZ ÖN UYGUNLUĞUNU ALDI
        TOGG'un geçen hafta da piste çıktığı görüntüler paylaşılmıştı. Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik." ifadeleriyle bir video paylaşılmıştı.

        İSTANBUL PARK'TA PİSTE ÇIKTI
        Paylaşılmasının ardından yoğun ilgi gören videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görüldü.

        0-100 KM/S HIZLANMASI 4,8 SANİYE
        Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gözler Kabine Toplantısında!
        Haberler Ekonomi Az kaldı geliyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda TOGG zirvesi...
            SON DAKİKA