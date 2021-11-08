Az kaldı geliyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda TOGG zirvesi...

TOGG'dan heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda TOGG zirvesi gerçekleştirildi.
SON NOKTA İSTİŞARE EDİLDİ
TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye'nin Otomobili'nde gelinen son noktanın istişare edildiği bildirildi.
TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile projemizde gelinen noktayı ve 2022 planlamamızı istişare ettik." ifadelerine yer verildi.
TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşen söz konusu toplantıya, Elvan ve Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve bazı TOGG yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüldü.