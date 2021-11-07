Japon hükümetinden dev adım! Her çocuğa 8.500 TL

Japon hükümeti ekonomik teşvik paketi kapsamında 18 yaş altındaki çocukların tamamına 100 biner yen yani 8.500 TL geri ödemesiz destek vermek için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda toplam 171 milyar TL ödeme yapılacak. Yomiuri gazetesinin haberine göre Japon hükümeti ve koalisyon partileri, yeni ekonomik teşvik paketinde tüm çocuklara 100 bin yen (8.500 TL) ödeme yapmayı planlıyor. Habere göre, hükümet 18 yaşın altındaki tüm çocuklara, ailelerinin gelir durumuna bakılmaksızın ödeme yapılmasını öngörüyor. Koronavirüs salgınının yaralarını sarmaya çalışan Japonya'nın ekonomisi arzulanan hızda toparlanamadı. Hükümet hazırladığı ekonomik teşvikle ekonomik olarak zorlanan vatandaşlarına yardım ederken iç talebi de canlandırmayı hedefliyor.