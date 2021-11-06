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    • Ekonomi
    • 07.11.2021 10:28
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    • 07.11.2021 10:28
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    Kasım 2021 Fiat Agea avantajlı kampanyalarla satışta! 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle otomobil alın! Son tarihe dikkat...

    Fiat merak edilen 2021 model güncel sıfır vasıta modellerinin en yeni fiyatlarını sizler amacıyla bir araya getirdik. Fiat markasından oluşturulan bildirime göre bu ay için geçerli olacak kampanya kapsamında tercih edilen Fiat aracı bilhassa Fiat Egea model ailesine katılmış ürünlerde uygun peşinat ve taksitle bu vasıtalara sahip olunabiliyor. İşte Fiat Egea Cross, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea HB, Fiat Egea SW, Fiat 500X , Fiat 500L, Fiat 500, 500 L Wagon, Fiat Panda, Fiat Fiorino, Fiat Doblo, Fiat Pratico ve Fiat Ducato'nun tüm modellerine ait Kasım ayı fiyat listeleri...

    takvim.com.tr
    Kasım 2021 Fiat Agea avantajlı kampanyalarla satışta!

    Otomobil piyasasında yaşanan çip sorunu ve covid-19 salgınının yarattığı etkiler araba üretimlerine sekte vurdu. Bu anlamda vatandaşlar otomobil almak için sıraya giriyor. Bu anlamda en çok otomobil satan marka olan Fiat kampanyalarını duyurdu. Fiat, 2021 model güncel sıfır vasıta modellerinin fiyat listesini açıkladı. 2021 Fiat Agea Hatchback kampanyası ise ilgi çekiyor. Fiat Egea Cross, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea HB, Fiat Egea SW, Fiat 500X , Fiat 500L, Fiat 500, 500 L Wagon, Fiat Panda, Fiat Fiorino, Fiat Doblo, Fiat Pratico ve Fiat Ducato'nun tüm modellerine ait Kasım ayı fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz.

    Fiat Egea Cross Kaç Lira? Fiat Egea Cross Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Fiat Egea Cross Fiyatları?

    Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 184.900 192.900 200.900

    Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP 211.900 219.900 227.900

    Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 221.900 229.900 237.900

    Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 193.900 201.900 211.900

    Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP 220.900 228.900 238.900

    Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP 230.900 238.900 248.900

    Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP 250.300 255.300 265.900

    Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP 207.900 215.900 227.900

    Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP 234.300 242.900 254.900

    Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 258.600 266.900 332.900

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Fiat Yeni Egea Sedan 2021 Kasım Sıfır Araç Fiyat Listesi

    Fiat Egea, 95 hp güç ve 127 Nm tork üreten 1,4 L Fire benzinli, 95 hp güç ve 200 Nm tork üreten 1,3 L Multijet dizel ve 120 hp güç ve 320 Nm tork üreten 1,6 L Multijet dizel motor versiyonlarıyla satılmaktadır.

    1,4 L Fire benzinli Fiat Egea'da 6 ileri manuel, 1,3 L Multijet motorlu Fiat Egea'da 5 ileri manuel, 1,6 L Multijet motorlu Fiat Egea'da ise 6 ileri manuel ve 6 ileri DCT (çift kavramalı otomatik) şanzıman seçenekleri sunulmaktadır.

    Fiat Egea Kaç Lira? Fiat Egea Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Fiat Egea Fiyatları?

    Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 154.600 167.900 175.900

    Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 205.900 213.900 221.900

    Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 231.900 236.900 244.900

    Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 177.900 185.900 195.900

    Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 204.900 212.900 222.900

    Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 214.900 222.900 232.900

    Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 238.600 243.900 253.900

    Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 191.900 199.900 211.900

    Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 218.900 226.900 238.900

    Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 228.900 236.900 248.900

    Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 246.900 254.900 266.900

        Fiat Egea HB Kaç Lira? Fiat Egea HB Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Fiat Egea HB Fiyatları?

        Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 176.900 184.900 192.900

        Fiat Egea Street 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 213.900 221.900 229.900

        Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 185.900 193.900 203.900

        Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 212.900 220.900 230.900

        Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 222.900 230.900 240.900

        Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel 245.300 250.300 260.900

        Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 199.900 207.900 219.900

        Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 226.900 234.900 246.900

        Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 236.000 243.900 255.900

        Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP Dizel 253.600 261.900 327.900


        Fiat 500 X Kaç Lira? Fiat 500 X Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Fiat 500 X Fiyatları?

        Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel 259.900 320.900 349.900

        Fiat 500X Cross Plus 1.3 Fire 150 HP DCT Dizel Otomatik 388.900 397.900 427.900

        Fiat 500 Kaç Lira? Fiat 500 Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Fiat 500 Fiyatları?

        Fiat 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP 196.900 204.900 219.900

        Fiat 500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 211.900 219.900 237.900

        Fiat 500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP 216.900 224.900 242.900

        Fiat 500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 227.900 235.900 257.900

        Fiat 500 L Kaç Lira? Fiat 500 L Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Fiat 500 L Fiyatları?

        Fiat 500L Cross 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel 230.900 245.900 260.900

        Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel 240.900 255.900 324.900

        Fiat Doblo Cargo Kaç Lira? Fiat Doblo Cargo Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Fiat Doblo Cargo Fiyatları?

        Fiat Doblo Cargo 1.3 M.Jet 95HP Manuel 161.900 166.900 174.900

        Fiat Doblo Cargo Plus 1.3 M.Jet 95HP Manuel 167.900 172.900 180.900

        Fiat Doblo Cargo Maxi 1.3 M.Jet 95HP Manuel 165.900 170.900 178.900

        Fiat Doblo Cargo Maxi 1.6 M.Jet 120HP Manuel 170.900 178.900 186.900

        Fiat Doblo Cargo Plus Maxi 1.3 M.Jet 95HP Manuel 171.900 176.900 184.900

        Fiat Doblo Cargo Plus Maxi 1.6 M.Jet 120HP Manuel 176.900 184.900 192.900

        Fiat Doblo Cargo Maxi XL 1.6 M.Jet 120HP Manuel 172.900 180.900 188.900

        Fiat Doblo Cargo Plus Maxi XL 1.6 M.Jet 120HP Manuel 178.900 186.900 194.900
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        Haberler Ekonomi Kasım 2021 Fiat Agea avantajlı kampanyalarla satışta! 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle otomobil alın! Son tarihe dikkat...
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