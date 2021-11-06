Kasım 2021 Fiat Agea avantajlı kampanyalarla satışta! 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle otomobil alın! Son tarihe dikkat...

Fiat Yeni Egea Sedan 2021 Kasım Sıfır Araç Fiyat Listesi

Fiat Egea, 95 hp güç ve 127 Nm tork üreten 1,4 L Fire benzinli, 95 hp güç ve 200 Nm tork üreten 1,3 L Multijet dizel ve 120 hp güç ve 320 Nm tork üreten 1,6 L Multijet dizel motor versiyonlarıyla satılmaktadır.

1,4 L Fire benzinli Fiat Egea'da 6 ileri manuel, 1,3 L Multijet motorlu Fiat Egea'da 5 ileri manuel, 1,6 L Multijet motorlu Fiat Egea'da ise 6 ileri manuel ve 6 ileri DCT (çift kavramalı otomatik) şanzıman seçenekleri sunulmaktadır.

Fiat Egea Kaç Lira? Fiat Egea Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Fiat Egea Fiyatları?

Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 154.600 167.900 175.900

Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 205.900 213.900 221.900

Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 231.900 236.900 244.900

Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 177.900 185.900 195.900

Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 204.900 212.900 222.900

Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 214.900 222.900 232.900

Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 238.600 243.900 253.900

Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 191.900 199.900 211.900

Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 218.900 226.900 238.900

Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 228.900 236.900 248.900

Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 246.900 254.900 266.900