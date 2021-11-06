Kasım 2021 Fiat Agea avantajlı kampanyalarla satışta! 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle otomobil alın! Son tarihe dikkat...

Otomobil piyasasında yaşanan çip sorunu ve covid-19 salgınının yarattığı etkiler araba üretimlerine sekte vurdu. Bu anlamda vatandaşlar otomobil almak için sıraya giriyor. Bu anlamda en çok otomobil satan marka olan Fiat kampanyalarını duyurdu. Fiat, 2021 model güncel sıfır vasıta modellerinin fiyat listesini açıkladı. 2021 Fiat Agea Hatchback kampanyası ise ilgi çekiyor. Fiat Egea Cross, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea HB, Fiat Egea SW, Fiat 500X , Fiat 500L, Fiat 500, 500 L Wagon, Fiat Panda, Fiat Fiorino, Fiat Doblo, Fiat Pratico ve Fiat Ducato'nun tüm modellerine ait Kasım ayı fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz.
Fiat Egea Cross Kaç Lira? Fiat Egea Cross Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Fiat Egea Cross Fiyatları?
Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 184.900 192.900 200.900
Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP 211.900 219.900 227.900
Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 221.900 229.900 237.900
Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 193.900 201.900 211.900
Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP 220.900 228.900 238.900
Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP 230.900 238.900 248.900
Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP 250.300 255.300 265.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP 207.900 215.900 227.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP 234.300 242.900 254.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 258.600 266.900 332.900
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Fiat Yeni Egea Sedan 2021 Kasım Sıfır Araç Fiyat Listesi
Fiat Egea, 95 hp güç ve 127 Nm tork üreten 1,4 L Fire benzinli, 95 hp güç ve 200 Nm tork üreten 1,3 L Multijet dizel ve 120 hp güç ve 320 Nm tork üreten 1,6 L Multijet dizel motor versiyonlarıyla satılmaktadır.
1,4 L Fire benzinli Fiat Egea'da 6 ileri manuel, 1,3 L Multijet motorlu Fiat Egea'da 5 ileri manuel, 1,6 L Multijet motorlu Fiat Egea'da ise 6 ileri manuel ve 6 ileri DCT (çift kavramalı otomatik) şanzıman seçenekleri sunulmaktadır.
Fiat Egea Kaç Lira? Fiat Egea Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Fiat Egea Fiyatları?
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 154.600 167.900 175.900
Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 205.900 213.900 221.900
Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 231.900 236.900 244.900
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 177.900 185.900 195.900
Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 204.900 212.900 222.900
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 214.900 222.900 232.900
Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 238.600 243.900 253.900
Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 191.900 199.900 211.900
Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 218.900 226.900 238.900
Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 228.900 236.900 248.900
Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 246.900 254.900 266.900