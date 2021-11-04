SSK ve Bağ-Kur emeklilerini çok sevindirecek haber! 4 aylık zam belli oldu: Emekliye 6.72 memura 8.72

Milyonların Ocak zammı için ipucu dün açıklanan enflasyon verileriyle geldi.
Temmuz- Ekim verileri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi.
Milyonların Ocak zammı için ipucu dün açıklanan enflasyon verileriyle geldi.
Temmuz- Ekim verileri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi.
Yine 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı memurların ve memur emeklilerinin farkı olacak. 6 aylık enflasyonun 4 aylık bölümü belli oldu.
Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 6.72 çıktı.
Kesin oran için geriye 2 veri kaldı. Kasım ve Aralık enflasyonu, zam oranını ortaya koyacak.