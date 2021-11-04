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    SSK ve Bağ-Kur emeklilerini çok sevindirecek haber! 4 aylık zam belli oldu: Emekliye 6.72 memura 8.72

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü zam haberlerine çevrilmiş durumdayken sevindiri bir gelişme yaşandı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.72'ye ulaştı. Memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 3.72 enflasyon farkı çıktı. Geriye 2 veri kaldı.

    Emekliye 6.72 memura 8.72
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    Milyonların Ocak zammı için ipucu dün açıklanan enflasyon verileriyle geldi.

    Temmuz- Ekim verileri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi.

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da yüzde 6.72'ye ulaştı.

        ÇİFTE ARTIŞ OLACAK


        Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 5'lik zamma ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek.

        SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon kadar zam alacak.

            Yine 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı memurların ve memur emeklilerinin farkı olacak. 6 aylık enflasyonun 4 aylık bölümü belli oldu.

            Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 6.72 çıktı.

            Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.72'ye ulaşırken, memur ve memur emeklilerine de yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 3.72 enflasyon farkı oluştu.
                Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
                Haberler Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklilerini çok sevindirecek haber! 4 aylık zam belli oldu: Emekliye 6.72 memura 8.72
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