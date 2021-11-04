Beklentiler revize edildi! Türk Telekom hedef büyüttü (Ekonomi haberleri)

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, bu yılın 9 ayında 24.4 milyar lira gelir elde eden şirketin net kârının 4.7 milyar liraya, toplam abone sayısının da 51.4 milyona ulaştığını söyledi. Yılbaşından bu yana beklentileri aşan bir performans sergilediklerini vurgulayan Önal, "2021 öngörülerimizi yıl içinde 3'üncü kez yukarı yönlü revize ettik. Daha önceki öngörümüzde yıllık yüzde 17 olarak belirttiğimiz faaliyet gelirlerinin yüzde 18 artmasını, 15.8 milyar lira olan FAVÖK'ün 16.2 milyar liraya yükselmesini ve 8.5 milyar lira olan yatırım harcamalarının da 8.7 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu. Türk Telekom'un son 12 aydaki net abone kazanımının 1.9 milyon olduğunu belirten Önal, "Sabit geniş bant abone sayısı 14.1 milyona ulaşırken sabit geniş bant ARPU yıllık yüzde 15.3'e yükseldi. Fiber abone sayısı 9 ayda yıllık yüzde 67'lik artışla 8.8 milyona ulaştı" dedi.

e-TİCARETİN YILDIZI KAHVE

Nielseniq Türkiye, hızlı tüketim ürünleri perakendesindeki büyümeyi araştırdı. Buna göre; Türkiye'de e-ticaret, yılın ilk 8 ayında yüzde 89 büyüme gösterdi. e-ticarette en çok büyüyen ilk 5 kategori Türk kahvesi, hazır kahve, çay, ev temizleyicileri ve deodorantlar oldu. NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, "Türkiye'de e-ticaret 8 ayın sonunda geçen seneye göre yüzde 89 büyüdü" dedi. Bu dönemde e-ticaretin payının hızlı tüketim ürünleri pazarında yüzde 6'ya ulaştığını ifade eden Erdoğan, e-ticaretin yüksek büyümesiyle tüm kategorilerde payını artırdığını söyledi.

YILDA 18 BİN KARTON GERİ DÖNÜŞECEK

Tetra Pak ve Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (KMK) 2016'da başlayan ortaklığı, bu yıl faaliyete giren granül tesisi ile güçlenerek devam ediyor. Tetra Pak ve KMK işbirliğinde, içecek kartonu geri dönüşümü konusunda sıfır atık uygulaması yapan Türkiye'deki ilk tesis hayata geçirildi. Tesis, yılda 18 bin ton kartonu geri dönüştürecek kapasiteye sahip. Tetra Pak Sürdürülebilirlik Orta Doğu & Afrika Bölge Direktörü Volkan Aydeniz, "Düşük karbonlu döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm girişimlerinde aktif rol oynamayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Türkiye'nin sıfır atık vizyonuna uygun bir başarı hikayesi yakaladıklarının altını çizen Key Holding ve KMK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Ciğer de "Türkiye'de karton geri dönüşümünün geleceğinin parlak olduğuna inanıyor ve güçlü iş ortaklıklarımızla bunu desteklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.