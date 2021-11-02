Yeşil kalkınmaya 3.1 milyar dolar (Ekonomi haberleri)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını belirterek, "Bu finansmanla iklim değişikliğiyle mücadelemizi daha etkin ve verimli şekilde yürütüyor olacağız. Sürdürülebilir ekonomi, yeşil kalkınma, yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız" dedi. İskoçya'nın Glasgow kentindeki İskoç Etkinlik Kampüsü'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda hazırlanan Türkiye standının açılışını yapan Kurum, "Ülkemiz adına tüm dünyanın da içinde bulunduğu yeşil kalkınma dönemine girmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede biz bu süreçte etkilenen değil, etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olmak üzere çalışıyoruz" diye konuştu. Kurum, 3.1 milyar dolarlık finansmanın enerji, tarım, ulaşım, çevre, şehircilik alanları başta olmak üzere yeşil kalkınmayı destekleyen tüm sektörlerde kullanılacağını kaydetti.

GENÇLERE İŞ-STAJ FIRSATI

Çalışma Bakanlığı'nca hazırlanan 'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi 2021-2023' kapsamında milyonlarca gence hem iş hem de sosyal haklar konusunda önemli uygulamalar devreye giriyor. Sayısı 1.5 milyona ulaşan staj yapan gençlerin mezuniyet sonrası işgücüne katılımı daha cazip hale getirilecek. Staj döneminde emeklilik sigorta priminin de başlatılması konusunda adım atılacak. Öğrencilere uzun dönem staj ve yarı zamanlı istihdam imkanı sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Üniversite öğrencilerinin kamuda kısmi süreli istihdam edilmesini sağlayacak sistem kurulacak.

Hazal ATEŞ

BÜYÜMEDE HEDEFİ AŞTI

Mekanik ve elektrik tesisat uygulama alanında yurt içi ve yurt dışında birçok projeye imza atan Birleşim Mühendislik Başkanı Mesut Altan, kısa süre önce gerçekleşen halka arzla ilgili "354 milyon liralık bir halka arz büyüklüğü gerçekleştirdik" diye konuştu. Hedeflerinin üzerinde büyüdüklerini anlatan Altan, 1.5 aylık süreçte yakaladıkları büyümeden mutlu olduklarını belirtti.

'YERLİ ÜRETİCİ DESTEKLENSİN'

WPC-WALNUT markasıyla ceviz üretimi gerçekleştiren Berk Noyan, "Türkiye'de yılda ortalama 150-160 bin ton ceviz tüketiliyor. Buna karşılık Türkiye'deki ticari ceviz üretimi 60-65 ton civarı. Tükettiğimiz cevizin sadece 3'te 1'ini üretiyoruz" dedi. Noyan, daha fazla ceviz üretimi için yerli üreticinin desteklenmesini ve ithalata karşı korunmasını istedi.

İHRACAT REKOR KIRDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türk ihracatçısı, Ekim ayında tüm zamanların aylık ihracatı, son 12 ay ve yılın ilk 10 ayı ihracat rekorları kırdı. Ekim ayında Türkiye'nin ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 20.2'lik artışla, 20.8 milyar dolara ulaştı. Eylül'den sonra Ekim'de de 20 milyar dolar eşiğini geçen ihracat ailesi, yılın ilk 10 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34'lük artışla 181.8 milyar dolarlık ihracata imza attı. Türk ihracatçısı, son 12 ayda 215.7 milyar dolarlık ihracatla da 211 milyar dolarlık yıllık hedefini bir kez daha aştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ekim'de ihracatın 20.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Bu değerle geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelenmiştir" dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle de "Tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, 20 milyar dolar sınırını bir kez daha aşarak ihracatta yeni bir lige çıktığımızı tescilledik" diye konuştu.

ASFALT AĞLADI BE!

Türkiye'nin otomobili TOGG, İstanbul Park'ta sahne aldı. Pistte test sürüşü yapan araç, 4.8 saniyede 100 kilometre hıza ulaştı. Bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği vurgulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük beğeni aldı.