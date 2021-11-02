YemekSepeti'nin kurucularından Nevzat Aydın, CEO'luk görevini Mert Baki'ye bırakıyor

2001'de kurulduğu küçük ofisten bugün 10 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan bir şirkete dönüşen Yemeksepeti'nin bugünlere ulaşmasında önemli pay sahibi olan Nevzat Aydın, ailesine daha fazla zaman ayırmak için şirketin CEO'luk görevinden ayrılma kararı aldı.

Yemeksepeti'nde CEO'luk görevine, 2011 yılında şirket ailesine katılan ve İş Geliştirme'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki atandı. Nevzat Aydın, kurucuları arasında bulunduğu Yemeksepeti'nin bugünkü konumundan ve başarılarından gurur duyduğunu belirterek, "Yemeksepeti her yıl istikrarlı büyümesini sürdüren ve sektöründe açık ara lider durumda olan bir şirket. Yönetiminde daha farklı bir bakış açısının hakim olmasını istiyorum" açıklaması yaptı. Yemeksepeti'nin başarılarını yakından takip edeceğini kaydeden Aydın, "İnovasyon kasları çok güçlü ve çevik bir organizasyon yarattığımıza ve Yemeksepeti'nin sağlıklı büyümesi için gerekli operasyonel mükemmeliyet platformunu oluşturduğumuza inanıyorum" dedi.

YENİ PROJELERE LİDERLİK ETTİ

Mert Baki, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İTÜ'de Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayıp, Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisans programını bitirdi. Florida ve Stanford üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katılan Baki, 2011 yılında katıldığı şirkette Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dahil birçok projeye liderlik etti.