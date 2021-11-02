Genç araştırmacılara Aziz Sancar bursu

TÜBİTAK, Prof. Dr. Aziz Sancar özel bursunu duyurdu. Bu kapsamda doktora derecesi, tıpta veya eczacılıkta uzmanlık derecesine sahip genç araştırmacıların doktora sonrası çalışmalarını Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın akademik danışmanlığında ve Sancar'ın araştırma laboratuvarında sürdürmek isteyen genç bilim insanlarına burs verilecek. Bursun miktarı aylık net 2 bin 500 dolar ve bursiyer dahil 3 kişiye (aile üyeleri) kadar seyahat desteği olarak belirlenirken, 2022 yılında 3 araştırmacının desteklenmesi planlanıyor. Destek süresi burslu olarak en fazla 24 ay olacak. Değerlendirmeler bizzat Prof. Dr. Sancar'ın koordinasyonunda bir kurul tarafından yapılacak.