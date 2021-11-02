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    • Ekonomi
    • 02.11.2021 07:42
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    • 02.11.2021 07:43
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    Başkan Erdoğan’ın G20’de anlattığı ezber bozan büyüme: Hepsi tek tek revize etti!

    Dünyanın krizlerle boğuştuğu bir dönemde Türkiye ekonomisi yüzde 21,7'lik bir büyüme kaydederek OECD ülkeleri arasında Birleşik Krallık'tan sonra ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgını ve sonrasında elde ettiği ezber bozan büyümesi, uluslararası kurumların tahminlerini yukarı yönlü revize etmelerini sağladı.

    Ezber bozan büyüme: Hepsi tek tek revize etti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 zirvesinde dile getirdiği Türkiye'nin ezber bozan büyümesi, uluslararası kurumların tahminlerini yukarı yönlü revize etmelerini sağladı. Dünyanın krizlerle boğuştuğu bir dönemde Türkiye ekonomisi yüzde 21.7'lik bir büyüme kaydederek OECD ülkeleri arasında Birleşik Krallık'tan sonra ikinci sırada yer aldı.

    IMF, Dünya Bankası ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye için daha önce yaptıkları büyüme tahminlerini yükselterek revize etti. AK Parti'nin "Haftalık analiz Günhdemi" raporunda verilen bilgilere göre IMF 2021 için ekonomik büyüme tahminini yüzde 5.8'den 9'a, Dünya Bankası yüzde 5'ten 8.5'e, Standard and Poor's yüzde 6.1'den 8.6'ya, Ficth yüzde 7.9'dan 9.2'ye, Moody's 5'ten 6'ya, Unicredit de yüzde 7.5'ten 9.7'ye çıkardı.

    BORÇLULUK DÜŞÜK
    Bütçe açığının milli gelire oranı, pandemi döneminde verilen sosyal destekler ve azalan vergi gelirlerine rağmen, önde gelen ekonomilerle kıyaslandığında Türkiye'nin çok daha başarılı pozisyonda olduğunu gösterdi. Türkiye'de bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 3.4 olurken, bu oran ABD'de yüzde 14.9, İngiltere'de 14.2, Japonya'da 12.6, Fransa'da 9.2 ve Almanya'da 4.2 oldu.

        ENFLASYON ZİRVEDE
        Enerji ve gıdadaki rekor fiyat artışları enflasyonun dünyada son yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu. Küresel enflasyon yüzde 1.2'den 2.4'e, Euro Bölgesi'nde 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3.4'e, İngiltere'de son 9 yılın zirvesi yüzde 3.8'e, Almanya'da 1993'ten bu yana ilk defa yüzde 4'e, Fransa'da ise son 10 yılın en yüksek seviyesine geldi.

        TÜRKİYE EN AZ ETKİLENEN ÜLKE KONUMUNDA
        Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye ise enerji ve gıda başta olmak üzere her türlü tedbiri alarak krizlerden en az etkilenen ülke konuma geldi.




        REKOR ÜSTÜNE REKOR
        Öte yandan Ekim ihracatta 4 rekor birden kırıldı. Hem ekm hem aylık bazda zirveye ulaşılırken, 10 aylık ve yıllıkta da tarihi başarı yakalandı. Bakan Mehmet Muş, "Çok kısa sürede dış ticarette fazla veren Türkiye hedefine ulaşacağız" dedi

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