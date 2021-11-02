Başkan Erdoğan’ın G20’de anlattığı ezber bozan büyüme: Hepsi tek tek revize etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 zirvesinde dile getirdiği Türkiye'nin ezber bozan büyümesi, uluslararası kurumların tahminlerini yukarı yönlü revize etmelerini sağladı. Dünyanın krizlerle boğuştuğu bir dönemde Türkiye ekonomisi yüzde 21.7'lik bir büyüme kaydederek OECD ülkeleri arasında Birleşik Krallık'tan sonra ikinci sırada yer aldı.
IMF, Dünya Bankası ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye için daha önce yaptıkları büyüme tahminlerini yükselterek revize etti. AK Parti'nin "Haftalık analiz Günhdemi" raporunda verilen bilgilere göre IMF 2021 için ekonomik büyüme tahminini yüzde 5.8'den 9'a, Dünya Bankası yüzde 5'ten 8.5'e, Standard and Poor's yüzde 6.1'den 8.6'ya, Ficth yüzde 7.9'dan 9.2'ye, Moody's 5'ten 6'ya, Unicredit de yüzde 7.5'ten 9.7'ye çıkardı.
BORÇLULUK DÜŞÜK
Bütçe açığının milli gelire oranı, pandemi döneminde verilen sosyal destekler ve azalan vergi gelirlerine rağmen, önde gelen ekonomilerle kıyaslandığında Türkiye'nin çok daha başarılı pozisyonda olduğunu gösterdi. Türkiye'de bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 3.4 olurken, bu oran ABD'de yüzde 14.9, İngiltere'de 14.2, Japonya'da 12.6, Fransa'da 9.2 ve Almanya'da 4.2 oldu.