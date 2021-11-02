Başkan Erdoğan’ın G20’de anlattığı ezber bozan büyüme: Hepsi tek tek revize etti!

ENFLASYON ZİRVEDE

Enerji ve gıdadaki rekor fiyat artışları enflasyonun dünyada son yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu. Küresel enflasyon yüzde 1.2'den 2.4'e, Euro Bölgesi'nde 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3.4'e, İngiltere'de son 9 yılın zirvesi yüzde 3.8'e, Almanya'da 1993'ten bu yana ilk defa yüzde 4'e, Fransa'da ise son 10 yılın en yüksek seviyesine geldi.