Uzman yorumları ile canlı dolar kuru fiyatları! 1 dolar kaç TL? Kasım ayında dolar ve euro ne olur?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte piyasalarda yaşanan gelişmeler anbean takip edilmeye başlandı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü gerçekleştireceği toplantının ardından çıkacak sonuçlar döviz piyasasında belirleyici etken olacak. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini sıkı takip edenler Kasım ayında dolar düşecek mi veya yükselecek mi merak ediyor. Peki, 1 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!