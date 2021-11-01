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    • Ekonomi
    • 02.11.2021 09:11
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    • 02.11.2021 09:11
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    Uzman yorumları ile canlı dolar kuru fiyatları! 1 dolar kaç TL? Kasım ayında dolar ve euro ne olur?

    Kasım ayında ABD Merkez Bankası ve TCMB tarafından düzenlenecek toplantılar yatırımların yönünde belirleyici etken olacak. Peki,1 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    1 dolar kaç TL? Kasım ayında dolar ve euro ne olur?

    Kasım ayının gelmesiyle birlikte piyasalarda yaşanan gelişmeler anbean takip edilmeye başlandı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü gerçekleştireceği toplantının ardından çıkacak sonuçlar döviz piyasasında belirleyici etken olacak. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini sıkı takip edenler Kasım ayında dolar düşecek mi veya yükselecek mi merak ediyor. Peki, 1 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    1 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 9,5144

    Dolar satış: 9,5205

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 11,0231

    Euro Satış: 11,0326

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 13,0164

        Pound satış: 13,0237

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantısından çıkacak sonuçlar ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan uzmanlar, teknik açıdan dolar endeksi için 94,5'in direnç, 93,9'un destek konumunda bulunduğunu söyledi.

        Uzmanlar bugünün veri takviminde, ABD'de açıklanacak ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını kaydetti.
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        Haberler Ekonomi Uzman yorumları ile canlı dolar kuru fiyatları! 1 dolar kaç TL? Kasım ayında dolar ve euro ne olur?
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