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    • Ekonomi
    • 01.11.2021 09:23
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    • 01.11.2021 09:23
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    Kiradan düşülebilen masraflar hangileri? Kiracı ve ev sahibi hangi masrafları öder? Bina bakım-onarım, site giderleri kime ait?

    Kira ödemeleri ve masrafları hakkında çoğu kişi bilgi sahibi olmak istiyor. Kimi zaman evle ilgili kimi zaman binayla alakalı masraflar kiracıya kalabiliyor. Bu nedenle binalardaki ortak kullanım alanlarıyla ilgili bakım-onarım giderlerinin kiracıya mı ev sahibine mi ait olduğu merak edilenler arasında. Peki, kiracı ve ev sahibi hangi masrafları öder? Hangi masraflar kira bedelinden düşer? İşte tüm merak edilen soruların cevabı!

    takvim.com.tr
    Kiracı ve ev sahibi hangi masrafları öder?

    Kiracılar ve ev sahipleri masraflar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kira bedellerinde yükseliş görülürken, kiracılar ve ev sahipleri ek masraflarla karşı karşıya kalabiliyor. Kimi zaman ev veya binayla ilgili çıkan masraflar kiracıya ek yük getirebiliyor. Ancak bu masraflardan bazıları kira bedelinden düşebiliyor. Bu nedenle kiracılar ve ev sahiplerinin hangi masraflardan sorumlu tutulup tutulmadığı merak ediliyor. Peki, kiracı ve ev sahibi hangi masrafları öder? Hangi masraflar kira bedelinden düşer? İşte tüm merak edilen soruların cevabı!

    KİRACI VE EV SAHİBİ HANGİ MASRAFLARI ÖDER?

    Son dönemde fahiş kira artışları gündemde. Son 1 yılda kiralarda görülen iki kat artış bütçeleri oldukça zorladı. Kira ödemeleri hane gelirleri üzerinde önemli bir pay oluştururken kimi zaman evle ve binayla ilgili çıkan bazı masraflar da kiracıya ek yük getirebiliyor. Ancak kiracı, bazı masrafları kira bedelinden düşebiliyor. Kiracıların, kiradan düşebileceği masraflarla ilgili hakları kanunlarla korunuyor.

    Posta'nın haberine göre, kiralanan ev ya da işyeri sonradan ayıplı duruma gelirse (evde bir tesisat sorunu, küf, rutubet, kombi bozulması gibi) kiracı, ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir. Bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına giderebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir. Bu durumda onarım işlemini gösteren faturayı ev sahibine teslim etmesi önemli.

    Binalardaki ortak kullanım alanlarıyla ilgili bakım-onarım giderleri de mülk sahibine aittir. Örneğin dış cephe boya badanası, mantolama, asansör bakım masrafları, bina tesisatında onarım, tadilat gibi masrafları mülk sahibi öder. Ancak mülk sahibi bu borcunu ödemezse kiracının kapısı çalınabilir. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, kat malikinin giderlere yönelik borcundan kiracılar veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

    Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabilir. Boya, badana buna örnek olabilir. Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiralananın eski durumuyla geri verilmesini isteyemez. Kiracı, aksine yazılı bir anlaşma yoksa, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler sebebiyle kiralananda ortaya çıkan değer artışının karşılığını isteyemez.

        Eşyalı ev kiralandığı zaman, eşyalarda meydana gelen arızanın tamir ücretini de mülk sahibi öder. Tamiri kiracı yaptırırsa bu masraflar da kira bedelinden düşülebilir.

        Borçlar Kanunu, kira ilişkileriyle ilgili tüm detayları ortaya koyuyor. Kanun, hangi durumda masrafı kimin ödeyeceğini de belirliyor. Kanuna göre, ev sahibinin öncelikle evi kiracıya kullanıma elverişli bir şekilde teslim etmesi ve sözleşme süresi boyunca bu elverişliliği sağlaması gerekiyor. Kiralanan sonradan ayıplı duruma gelirse kiracı; Kiraya verenden ayıpların giderilmesini, Kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını, Zararının giderilmesini isteyebilir. Ancak, zararın giderilmesi istemi diğer seçimlik hakların kullanılmasını önlemez. Önemli ayıp durumunda kiracının sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.

        Eğer evde ya da işyerinde kullanımı elverişsiz hale getiren sorunlar mülk sahibi tarafından giderilmez ya da kiracının da kira bedelinden düşerek gidermesine izin verilmezse fesih hakkı doğar. Borçlar Kanunu'nda bu konuda "Ayıbın, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldırması ya da önemli ölçüde engellemesi ve verilen sürede giderilmemesi halinde kiracı, sözleşmeyi feshedebilir" ifadesi yer alıyor.

        Eğer kiracı mülkteki bir eşyaya zarar verdiyse, kullanım ömrünü tamamlamadan kötü kullanımdan dolayı eskiyen veya kırılan bir eşya varsa, bu masrafları kiracının ödemesi gerekiyor. Eğer ödeme yapmazsa ya da zararı gidermezse, bu masrafları eve girerken ödediği depozitodan karşılanıyor. Bu durumda depozitosunu geri alamıyor.

        Kiracı, kiralananın kullanımını etkileyen ayıpların varlığı halinde, bu ayıpların kiraya veren tarafından öğrenilmesinden ayıbın giderilmesine kadar geçen süre için, kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını isteyebilir. Öte yandan mülk sahibinin eğer imkanı varsa, kiralanandaki ayıbı gidermek yerine, uygun bir süre içinde ayıpsız benzeriyle değiştirme hakkı da bulunuyor.

        Kiralanan ev veya işyeri ile ilgili DASK gibi zorunlu sigorta, Emlak Vergisi gibi vergi ödemelerini ev sahibi ödemekle yükümlü. Eğer bu ödemeleri kiracının ödemesi istenirse, kiradan düşülebilir.

        Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür. Ancak site yönetiminin aidatı kiracıdan alamadığı durumda ev sahibine müracaat etme hakkı bulunuyor. Bu nedenle ev sahipleri, kiracısından aidatın ödendiğine dair banka dekontunu talep etmeli. Kira kontratında aksi belirtilmedikçe su, elektrik gibi faturaları da kiracı öder. Bu masraflar kira bedelinden düşülemez.
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        Haberler Ekonomi Kiradan düşülebilen masraflar hangileri? Kiracı ve ev sahibi hangi masrafları öder? Bina bakım-onarım, site giderleri kime ait?
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