AFAD 1.749 kişiyi istihdam edecek (Ekonomi haberleri)

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak. Sınav ile bin 101 boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni, 648 boş pozisyona da sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

6 TABLİYE KALDI

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 81'inin montajının bitirildiğini belirterek, "1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak" ifadesini kullandı. Asma köprü ve otoyol güzergahında proje çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, Avrupa ve Asya ankraj bloklarında imalatların yüzde 99'unun tamamlandığını kaydetti. Karaismailoğlu, projenin 18 Mart 2022'de tamamlanarak işletmeye açılmasının hedeflendiğini vurguladı.

E-TİCARETTE İADE KOLAYLAŞIYOR

Hükümet, milyonlarca tüketicinin korunması için önemli bir adım daha atıyor. Gelecek yıl ticaretin ve tüketicinin korunmasına yönelik hizmetler öne çıkacak. e-ticaret işlem hacminin gelecek yıl 450 milyar liraya çıkması beklenirken, tüketicinin sıkça mağduriyet yaşadığı ürünlerin iade alınması süreci kolaylaştırılacak, toptancı halleri yenilenecek. Tüketicilere yönelik 'hizmet memnuniyet endeksi' oluşturulacak. Uyuşmazlık çözüm mekanizması tüketici lehine güçlendirilecek. HAZAL ATEŞ

VİTRİNDEKİ SAHTE ALTINA YASAK

Artık sahte altınların kuyumcu tezgahlarından kaldırılacağını belirten Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Hüseyin Çavuşculu, "Hırsızları yanıltmaya yönelik kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor" dedi. Çavuşculu, 31 Aralık'tan itibaren kuyumculardan yetki belgesi isteneceğini kaydederek, "Yetki belgesi almak için de ustalık belgesinin alınması gerekiyor. Vergi borcu yoktur yazısı ve meslek odasından belge alması gerekiyor" diye konuştu.

ŞİMDİ MODA DENİZALTI

Mini denizaltılar son dönemin gözde araçları arasına yerleşti. U-Boat Worx de hızıyla iddialı yeni denizaltısını tanıttı. Super Sub olarak adlandırılan 3 kişilik denizaltı, 30 derece dik tırmanış yapabiliyor, 300 metre derine inebiliyor. Denizaltı, 4 adet 60kW iticiye, 8 knot (14.8 km/s) hıza sahip. İlk modelin 2023'te teslim edileceği belirtildi. Fiyat ise açıklanmadı.

KAHVE BAHANE FİYAT ŞAHANE

Louis Vuitton, kahve tutkunları için 2 ayrı ürün hazırladı. Kahve bardağını uzun ömürlü kullanım için porselenden üreten ve tutma yerinde de deri malzeme kullanan marka, 870 dolara (8 bin 325 lira) sundu. Marka, kahve bardağını taşıma kılıfı da yaptı. Fiyatı ise bin 500 euro (16 bin 627 lira).