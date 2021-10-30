Zincir marketlere rekor ceza

Zincir marketlere yönelik Rekabet Kurumu'nca yürütülen fahiş fiyat soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya kesilen idari para cezası yaklaşık 2.7 milyar lira oldu. Kararın, yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek.

EN YÜKSEK BİM'E

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; BİM Birleşik Mağazalar AŞ'ye 958 milyon 129 bin, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'ye 142 milyon 469 bin, Migros Ticaret AŞ'ye 517 milyon 672 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Savola Gıda ve San. Tic. AŞ'ye 22 milyon 210 bin lira ve ayrıca 'perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle' ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle de 11 milyon 105 bin lira para cezası kesildi. ŞOK Marketler Ticaret AŞ'ye 384 milyon 369 bin lira ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) 646 milyon 582 bin lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Kararda fiyat artış tarihleri, dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı, fiyat indirimine giden yerel marketlerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı belirtildi. Hazal ATEŞ

İDDİALAR NELER?

PEK çok ürünün satış fiyatının tespiti için kartel niteliğinde anlaşma veya uyumlu eylemler gerçekleştirildi.

FİYATLARI ve fiyat geçişlerini koordinasyon içinde yaptılar.

GELECEĞE dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri ve kampanya gibi hassas bilgileri paylaştılar.

FİYAT indirimine giden veya fiyat artışı yapmayan firmalara tedarikçiler aracılığıyla müdahale edip fiyatların yükselmesini sağladılar.

RAKİP fiyatlarının yükselmemesi halinde, bölge ve ürün özelinde süratle fiyat indirip veya tedarikçiye iade faturası keserek cezalandırma stratejisi izlediler.

MİGROS MAHKEMEYE GÖTÜRÜYOR

Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat soruşturmasında idari para cezası verdiği zincir marketlerden biri olan Migros, kararın iptali için dava açılacağını duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, açıklanan kararda şirket aleyhine yöneltilen hususların kesinlikle kabul edilmediği belirtildi.