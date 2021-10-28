Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ekim 2021 enflasyon beklentisi ne kadar? Son dakika açıklandı!

Ekim ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda Kasım ayına saatler kala vatandaşlar Ekim ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ekim 2021 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!