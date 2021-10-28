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    • Ekonomi
    • 28.10.2021 10:38
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    • 28.10.2021 10:38
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    Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ekim 2021 enflasyon beklentisi ne kadar? Son dakika açıklandı!

    Her ay düzenli bir şekilde açıklanan enflasyon verilerinde gözler Ekim ayı verilerine çevrildi.. TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Bu bağlamda milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verileri heyecanla bekliyor. Peki; 2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? Ekim enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte merak edilen soruların yanıtları!

    takvim.com.tr
    Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    Ekim ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda Kasım ayına saatler kala vatandaşlar Ekim ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ekim 2021 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!

    EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI?

    Ekim ayı enflasyon oranları henüz açıklanmadı. Enflasyon verileri TÜİK tarafından 3 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak.

    EKİM 2021 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR? ANKET AÇIKLANDI!

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor.

        ANKETE KATILAN EKONOMİSTLER ENFLASYONUN EN DÜŞÜK YÜZDE 1,50 ARTMASINI BEKLİYOR

        Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

        YÜZDE 2,50 ARTIŞA GÖRE ENFLASYONUN 20,01 OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

        Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

        YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

        Öte yandan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.
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        Haberler Ekonomi Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ekim 2021 enflasyon beklentisi ne kadar? Son dakika açıklandı!
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