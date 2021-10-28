Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ekim 2021 enflasyon beklentisi ne kadar? Son dakika açıklandı!

Ekim ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda Kasım ayına saatler kala vatandaşlar Ekim ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ekim 2021 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!
EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI?
Ekim ayı enflasyon oranları henüz açıklanmadı. Enflasyon verileri TÜİK tarafından 3 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak.
EKİM 2021 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR? ANKET AÇIKLANDI!
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor.