Avrupa Merkez Bankası faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda değişikliğe gitmedi

Avrupa Merkez Bankası piyasanın beklentilerine paralel şekilde faizleri değiştirmedi.

Banka, gecelik mevduat oranını -%0,50 seviyesinde, politika faizini %0'da ve gecelik borç verme oranını yüzde 0,25'te tuttu.

AMB pandemi varlık alım programını (PEPP) 1,85 trilyon euroda tuttu. Karar metninde bu programın en azından Mart 2022'ye kadar devam edeceği yinelendi.

Metinde yönetim konseyinin PEPP tahvil alımlarının ikinci ve üçüncü çeyreğe kıyasla daha ılımlı hızda devam edeceği vurgulandı.

Banka, varlık alım programı (APP) kapsamındaki aylık 20 milyar euroluk alımların ilk faiz artışından hemen öncesine kadar süreceğini de belirtti.