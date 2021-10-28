3600 ek gösterge son durum! Ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur-Sen'den son dakika yeni açıklama geldi! 30 bin TL ikramiye...

3600 ek gösterge ile ilgili yeni bir müjde geldi. Ek gösterge mevzusu ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alıyor ve kimleri yakından ilgilendirdiği, ne gibi değişikliklerin olacağı merak ediliyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yaptığı müjdeli açıklama haberimizde yer alıyor. Peki, Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergeye ilişkin tarih açıklaması!
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? YENİ TARİH AÇIKLAMASI GELDİ!
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli çalışanlar konusunun 2022 yılı içerisinde tamamlanarak hayata geçirileceğini bildirdi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ağrı Şubesi'nin il divan toplantısına katıldı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevi'ndeki toplantıda sendikalaşma süreci ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yalçın, birbirinden önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi.
"2022'DE HAYATA GEÇECEK"
3600 ek gösterge ve 520 bin sözleşmeli konusuna da değinen Yalçın, "Sözleşme sürecinde 2 tane baba başlık 'bir yıl içerisinde tamamlanacaktır' denilerek karara yansıtmayı başardık. Bunlardan biri siyasi bir vaat olan 3600 ek gösterge. '3600 ek gösterge ve göstergeler yetkili konfederasyon Memur-Sen ile 2022 içerisinde çalışılacak, tamamlanacak ve hayata geçirilecektir' diye karara yansıtmayı başardık. Bu çok önemlidir.
Bir diğer sözleşmeliler konusu ki 520 bin sözleşmeliye tekabül ediyor. Sözleşmeliler konusunda 2022 içerisinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak, tamamlanacak ve çözüme kavuşturulacaktır.