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    • Ekonomi
    • 26.10.2021 11:38
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    • 26.10.2021 11:39
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    Hedef Holding halka arz sonuçları belli oldu! Hedef Holding borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar?

    Merakla araştırılan Hedef Holding halka arz sonuçları belli oldu ve detaylar ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapan ve halka arzı onaylanan Hedef Holding’in eşit mi oransal mı olacağı, hisse kodu ve hisse fiyatı merak edilenler arasında yer aldı. Peki ekonomi gündeminde sıklıkla yer alan ve yatırımcıların yakından takip ettiği Hedef Holding borsada ne zaman işlem görecek? Yatırım Menkul Değerler’in konuya dair yaptığı açıklamaları haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Hedef Holding halka arz sonuçları belli oldu!

    Hedef Holding halka arz sonuçları belli oldu! Hedef Holding borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ekonomi gündeminde halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan firmaların sayısı günden güne artıyor ve özellikle bu konuda yatırım yapanlar ayrıntıları oldukça merak ederek araştırıyor. İşte tüm detaylar...

    HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU!

    Borsa İstanbul'da gerçekleşecek olan Hedef Holding halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde yapıldı. Yatırım Menkul Değerler'den yapılan açıklamada Hedef Holding halka arzında 1,96 TL'den 60 milyon hissenin satışının yapıldığı bildirildi.

    Halka arz büyüklüğü 117,6 milyon TL olurken halka arz edilen hisselerin yüzde 40'ı yurtiçi kurumsal, yüzde 35'i yurtiçi bireysel, yüzde 20'si yurtdışı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 5'i Hedef Grubu çalışanlarına dağıtıldı.

    Hedef Holding'in sermayesinin 250 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 50 milyon TL nominal değerli pay ve mevcut ortak Sibel Gökalp'in sahip olduğu 10 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 60 milyon TL nominal değerli pay halka arz edildi.

    Halka arzda toplam 123 bin 745 yatırımcıdan halka arz edilen 60 milyon TL nominal değerli payların 6 katına denk gelen 357,8 milyon TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

        HALKA ARZ SÜRECİ

        Halka arz ile birlikte Hedef Holding'in sermayesi 250 milyon TL'den 50 milyon TL sermaye artırımı yoluyla 300 milyon TL'ye yükselirken, Holding sermayesinin yüzde 20'sini temsil eden paylar, 22 Ekim Cuma günü BIST Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

        Hedef Holding'den yapılan açıklamaya göre, İnfo Yatırım liderliğinde 23 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 14-15 Ekim'de 1,96 TL fiyattan talep toplanan Hedef Holding'in halka arzına yatırımcılardan yaklaşık 6 kat talep geldi.

        Halka arz ile birlikte Hedef Holding'in sermayesi 250 milyon TL'den 50 milyon TL sermaye artırımı yoluyla 300 milyon TL'ye yükselirken, Holding sermayesinin yüzde 20'sini temsil eden paylar, 22 Ekim Cuma günü BIST Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

        Hedef Holding'in halka arzına yaklaşık 124 bin yatırımcıdan 358 milyon adet talep gelirken, arz büyüklüğü 117,6 milyon TL oldu.

        KURUMSAL YATIRIMCIDAN TALEP YAĞDI!

        Toplam arzın yüzde 60'ının kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, 36 milyon adet hisse için yaklaşık 7 kat talep geldi. Yurt içi kurumsal yatırımcılar 24 milyon pay için 8 kattan fazla, yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise 12 milyon pay için 4 kattan fazla talepte bulundu.

        Halka arzda bireysel yatırımcıların talebi 5,2 kat oldu. 21 milyon pay için yaklaşık 108 milyon adet talep toplandı. Eşit dağılım yöntemiyle yatırımcı başına maksimum 180 adet pay tahsis edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp, köklü bir geçmişe ve tecrübeye sahip olan Hedef Holding'in, doğru zamanda doğru şirketlere yatırım yaparak büyüdüğünü vurguladı.

        Gökalp, başta finans olmak üzere teknoloji ve enerji alanlarında büyüme potansiyeli olan şirketlere odaklandıklarını belirterek, 'Yeni girişimler ve fikirler paylaştıkça büyür, değerlenir. Biz bunu 'yeni nesil holding' vizyonu olarak tanımlıyoruz. Bu başarılı halka arzla öz sermayemizi daha da güçlendirdik. Yeni yatırımlar için daha güçlü adımlar atacağız. Halka arza katılan ve Hedef Holding'e güvenen, büyüyen Hedef'e ortak olan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

        İnfo Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Ender Şahin de bir halka arzı daha başarıyla sonuçlandırdıkları için mutlu olduklarını aktararak, '2021 yılında gerçekleştirdiğimiz 3 halka arz ile toplam 680 milyon TL kaynak yarattık. Yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığımız halka arzlar ile bu tutarın 1 milyar TL'yi aşmasını hedefliyoruz. Büyüme potansiyeli yüksek ve verimli şirketlerin önümüzdeki dönemde halka arzlarının gerçekleşmesini bekliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.
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        Haberler Ekonomi Hedef Holding halka arz sonuçları belli oldu! Hedef Holding borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar?
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