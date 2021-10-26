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    • Ekonomi
    • 27.10.2021 08:29
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    • 27.10.2021 08:29
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    Başvuru yapana 1141 TL'lik ücret anında iade ediliyor! Kredi borcu olan ve yapılandırma isteyen vatandaşlar dikkat!

    Düşen kredi faizleri ardından yüksek oranla çekilen konut kredisini yapılandırmak amacıyla bankaya başvuran vatandaşa dosya masrafının yanı sıra diğer bankaya taşıyor ise meşru olarak vadesine göre yüzde 2'ye kadar çıkan erken kapatma cezası ödetiliyor. Edinilen verilere göre kendisinden kredi yapılandırmasında yüzde 1'lik ücret alındı ve bu vatandaş tüketici hakem heyetine müracaat yaptı.

    takvim.com.tr
    Başvuru yapana 1141 TL’lik ücret anında iade ediliyor!

    Tek tek açıklandı. Binlerce vatandaşa para iadesi yapılacağına yer verildi. İşte o açıklama ve detaylar. Konut kredisi yapılandırmalarına yönelik çok sayıda yargı kararına karşın birtakım bankalar komisyon ya da erken ödeme tazminatı almaya devam ediyor. Hiç bir meşru dayanağı olmayan söz hususu ücretler amacıyla lüzumlu meşru mercilere başvuranlar ise parasını geri alıyor. Son olarak kendisinden kredi yapılandırmasında alınan yüzde 1'lik ücreti şikayet eden vatandaşı tüketici hakem kurulu haklı buldu ve ödenen ücretin iadesine yönelik karar verdi. Konuyla alakalı konuşan tüketici birlikleri ise kredi yapılandırmasında komisyon ya da erken ödeme tazminatı ödeyen kişilerin bu paralarını geri almaları amacıyla tüketici hakem heyetlerine başvurmaları tarafında davette bulunuyor.

    TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ HAKLI BULDU

    Edinilen bilgilere göre kendisinden kredi yapılandırmasında yüzde 1'lik ücret alındı ve bu kişi tüketici hakem heyetine başvuru yaptı. Yapılan başvuru değerlendirildi ve Tüketici Hakem Heyeti vatandaşın lehine karar verdi.

    ON BİNLERCE KİŞİ KREDİYE BAŞVURU YAPTI

    1 Haziran günü kredi faiz oranlarında büyük indirim yapılması sonrası on binlerce vatandaş, ev almak üzere bankalara gitti. Hayalindeki evi almak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusunu yaptı ve krediyi çekip evine geçti. Ancak bankalar, başvuran vatandaşlara dosya masrafının yanı sıra başka bankaya taşıyor ise yasal olarak vadesine göre yüzde 2'ye kadar çıkan erken kapatma cezası ödetiliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    YENİSİ EKLENDİ

    Edinilen bilgilere göre bazı bankaların bu ek ücretlere bir yenisini daha eklediği öğrenildi. O da bankaların vatandaşlardan aldığı komisyon ücreti oldu. Yapılandırma için başvurulan kredinin ödenmemiş kalan kısmı üzerinden alınan yüzde 1'lik ücretin hiç bir şekilde yasal dayanağı bulunmuyor.

    EMSAL KARARLAR DA VAR

    Bu ücretin alınmamasına ilişkin mahkemeler tarafından verilen emsal kararlar da var. Kredi yapılandırması ile ilgili alınan emsal kararda "Bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmamakla birlikte banka kendi inisiyatifiyle yapılandırmayı kabul ettiğine göre tüketiciye yapılandırma ile ilgili faiz oranını her şey dahil olmak üzere net biçimde ve kalan süre için ödenecek taksit tutarını bildirerek yapmak zorundadır. Borç yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır.'' denildi.

        İADE EDİLECEK

        Mahkemenin bu yönde karar vermesine rağmen bazı bankalar bundan vazgeçmiyor. Son olarak kredi yapılandırmasına başvuru yapan bir vatandaştan alınan 1141 TL'lik ücretin iade edilmesi yönünde karar alındı ve Tüketici Hakem Heyeti bu yönde karar verdi.

        SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE GİRİYOR

        Koçal yaptığı açıklamada, ''Tüketicinin yeniden yapılandırma taleplerini kabul eden banka kalan mevcut ana paraya talep edilen vadeye göre faiz hesaplayarak yeniden yapılandırabilir, talep doğrultusunda uzatabilir veya kısaltabilir. Bu işlemler için bir bedelin yasal dayanağı olmadığı gibi sebepsiz zenginleşmedir.'' diye konuştu.

        Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, ''Tüketici yeni bir kredi kullanmıyor, sadece ödeme planını değiştiriyor. Dolayısı ile bankaya bir maliyet söz konusu değil, ödeme planının değiştirilmesi nedeniyle vade uzadığından alacağı faiz yükseliyor. Bir işlem nedeniyle hem faiz hem komisyon alınması hakkaniyet ölçüsü olamaz. Bankalar tüketiciden giden yeniden yapılandırma taleplerini yapmak zorunda değildir. Ancak yapar ise de komisyon veya erken ödeme tazminatı adı altında ödemeler alamaz.'' ifadelerini kullandı.

        ÖDEYEN VARSA BAŞVURSUN

        Emsal kararların olduğunu vurgulayan Koçal, ''Konut kredileri ve diğer tüketici kredilerinde yeniden yapılandırma nedeniyle alınmış olan komisyon veya erken ödeme tazminatları ödeyen vatandaşlarımız var ise Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirler.'' dedi.

        TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Tüketici Hakem Heyeti başvurusu e devlet kapısı üzerinden alınıyor. Başvuru sayfası şu şekilde:

        https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi
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        Haberler Ekonomi Başvuru yapana 1141 TL'lik ücret anında iade ediliyor! Kredi borcu olan ve yapılandırma isteyen vatandaşlar dikkat!
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