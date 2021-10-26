Angen halka arz sonuçları belli oldu mu? Anatolia Tanı hisse kodu, hisse fiyatı nedir? Borsada işlem göreceği tarih...

Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında Angen halka arz sonuçları açıklandı mı? sorusu yer alıyor. Semaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan ve başvurusu onaylanan Angen halka arz 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde talep toplamıştı. Angen halka arz sonuçları açıklandı ve detaylar merak edilmeye başlandı. Peki Anatolia Tanı hisse kodu fiyatı nedir? Borsada ne zaman işlem görecek? Yatırımcıların merak ettiği ANGEN kodu ile işlem gören Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.
ANGEN HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU!
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Anatolia Tanı halka arzında 23 milyon adet hissenin 22,50 TL'den satışının yapıldığı bildirildi.
Halka arza tahsis edilen hisselerin yüzde 59'u yurtiçi bireysele, yüzde 30'u yurtiçi kurumsala, yüzde 10'u yurtdışı kurumsala yüzde 1'i ise şirket çalışanlarına dağıtıldı
Açıklamada halka arzda, nihai halka arz fiyatına göre, toplam 113 bin 32 yatırımcıdan, ek satış hariç halka arz edilen 20 milyon TL nominal değerli payların 9,75 katına denk gelen 194,9 milyon TL nominal değerli pay talebi geldiği belirtildi.