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    • Ekonomi
    • 26.10.2021 12:16
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    • 26.10.2021 12:27
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    Angen halka arz sonuçları açıklandı mı? Anatolia Tanı hisse kodu, hisse fiyatı ne kadar? Borsada ne zaman işlem görecek?

    Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında Angen halka arz sonuçları açıklandı mı? sorusu yer alıyor. Semaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapan ve başvurusu onaylanan Angen halka arz 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde talep toplamıştı. Angen halka arz sonuçları açıklandı ve detaylar merak edilmeye başlandı. Peki Anatolia Tanı hisse kodu fiyatı nedir? Borsada ne zaman işlem görecek? Yatırımcıların merak ettiği ANGEN kodu ile işlem gören Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Angen halka arz sonuçları açıklandı mı?

    Angen halka arz sonuçları açıklandı mı? Anatolia Tanı hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Borsada ne zaman işlem görecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ekonomi gündeminde yatırımcılar tarafından halka arz için başvuru yapan şirketlerin hangileri olduğu yakından takip ediliyor ve detaylar araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

    ANGEN HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU!

    Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Anatolia Tanı halka arzında 23 milyon adet hissenin 22,50 TL'den satışının yapıldığı bildirildi.

    Halka arza tahsis edilen hisselerin yüzde 59'u yurtiçi bireysele, yüzde 30'u yurtiçi kurumsala, yüzde 10'u yurtdışı kurumsala yüzde 1'i ise şirket çalışanlarına dağıtıldı

    Açıklamada halka arzda, nihai halka arz fiyatına göre, toplam 113 bin 32 yatırımcıdan, ek satış hariç halka arz edilen 20 milyon TL nominal değerli payların 9,75 katına denk gelen 194,9 milyon TL nominal değerli pay talebi geldiği belirtildi.

        ANATOLİA GENEWORKS ŞİRKETİ HAKKINDA

        Anatolia, başta İngiltere, Fransa ve İtalya olmak üzere 70'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, yeni kurulan Ar-Ge merkezinde yenilikçi cihazlar ve yeni kitler üreterek büyümeyi hızlandırmayı amaçladıklarını söyledi ve şöyle konuştu: "2020 yılında 422 milyon TL; 2021 ilk 6 ayda 196 milyon TL konsolide ciro elde ettik. Halka arz gelirlerini yurtdışı büyüme, şirket satın alma ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik kullanacağız"

        Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, SPK izni alınanlarla birlikte yılbaşı itibarıyla toplam halka arz büyüklüğünün 17 milyar lirayı aştığını söyledi. Ayrıca yurt içi hisse senedi hesap sayısının son iki senedir arttığını ve 2.4 milyonun üzerine çıktığını belirtti.
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        Haberler Ekonomi Angen halka arz sonuçları açıklandı mı? Anatolia Tanı hisse kodu, hisse fiyatı ne kadar? Borsada ne zaman işlem görecek?
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