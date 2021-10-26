Angen halka arz sonuçları açıklandı mı? Anatolia Tanı hisse kodu, hisse fiyatı ne kadar? Borsada ne zaman işlem görecek?

Angen halka arz sonuçları açıklandı mı? Anatolia Tanı hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Borsada ne zaman işlem görecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ekonomi gündeminde yatırımcılar tarafından halka arz için başvuru yapan şirketlerin hangileri olduğu yakından takip ediliyor ve detaylar araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
ANGEN HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU!
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Anatolia Tanı halka arzında 23 milyon adet hissenin 22,50 TL'den satışının yapıldığı bildirildi.
Halka arza tahsis edilen hisselerin yüzde 59'u yurtiçi bireysele, yüzde 30'u yurtiçi kurumsala, yüzde 10'u yurtdışı kurumsala yüzde 1'i ise şirket çalışanlarına dağıtıldı
Açıklamada halka arzda, nihai halka arz fiyatına göre, toplam 113 bin 32 yatırımcıdan, ek satış hariç halka arz edilen 20 milyon TL nominal değerli payların 9,75 katına denk gelen 194,9 milyon TL nominal değerli pay talebi geldiği belirtildi.