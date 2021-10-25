Kira yardımı yapılan hak sahibi sayısı 140 bin oldu (Ekonomi haberleri)

Kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı yapılan hak sahibi sayısı 140 bin oldu. 2022- 2024 bütçe döneminde bu sayı 540 bine ulaşacak. 4 yıllık dönemde kentsel dönüşüm kapsamında 680 bin hak sahibine yapılacak kira yardımı 3.8 milyar lirayı bulacak. Şehit yakını ve gazileri konut sahibi yapmak amacıyla TOKİ tarafından faiz desteği sağlanacak. 3 yılda 5 bine yakın şehit yakını, gaziye faiz desteği verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında 1.5 milyon konutun, 20 yıllık dönemde de 6.7 milyon konutun yenilenmesini hedeflediklerini açıkladı. HAZAL ATEŞ.
DEV YATIRIM
Dünyanın en zengin ismi Jeff Bezos, dünyanın en büyük yelkenli teknesini inşa ettiriyor. 2022'de tamamlanacak 127 metrelik tekne, Hollanda'daki Zwijndrecht tersanesinde denize indirildi. 500 milyon dolarlık tekne, inşaat çalışmaları devam ederken ilk kez görüntülendi. 3 dev direk ve 3 güverteden oluşacak tekne, Oceanco tarafından inşa ediliyor ve dünyanın en büyük ve en ekolojik yatlarından biri olan Black Pearl gemisine dayandığı düşünülüyor.
VASIFLI İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIRILAMAZ
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, vasıflı bir işçinin büyükşehirlerde asgari ücretle yaşamasının hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti. Bir hukuk bürosunda avukat katibi olarak çalışan genç, ücretlerinin ödenmediğini belirterek istifa etti. İş mahkemesinin yolunu tutan katip, en son 4 bin lira net ücret ile çalıştığını kaydetti. Avukat ise katibin asgari ücret aldığını iddia etti. Yargıtay kararında; "Masraf ajandalarında davacıya 2019'da net 4 bin lira ödendiği görülüyor. Davacının 14 yılı aşkın kıdemi, işyerinin büyükşehirde olması ve yaptığı işin vasıflı bir iş olması nedeniyle işin niteliği gereği asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına da uygun düşmemektedir" denildi.