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    Kira yardımı yapılan hak sahibi sayısı 140 bin oldu (Ekonomi haberleri)

    Kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı yapılan hak sahibi sayısı 140 bin oldu. 2022- 2024 bütçe döneminde bu sayı 540 bine ulaşacak. 4 yıllık dönemde kentsel dönüşüm kapsamında 680 bin hak sahibine yapılacak kira yardımı 3.8 milyar lirayı bulacak.

    Vatandaşa ev desteği

    Kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı yapılan hak sahibi sayısı 140 bin oldu. 2022- 2024 bütçe döneminde bu sayı 540 bine ulaşacak. 4 yıllık dönemde kentsel dönüşüm kapsamında 680 bin hak sahibine yapılacak kira yardımı 3.8 milyar lirayı bulacak. Şehit yakını ve gazileri konut sahibi yapmak amacıyla TOKİ tarafından faiz desteği sağlanacak. 3 yılda 5 bine yakın şehit yakını, gaziye faiz desteği verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında 1.5 milyon konutun, 20 yıllık dönemde de 6.7 milyon konutun yenilenmesini hedeflediklerini açıkladı. HAZAL ATEŞ.

    DEV YATIRIM
    Dünyanın en zengin ismi Jeff Bezos, dünyanın en büyük yelkenli teknesini inşa ettiriyor. 2022'de tamamlanacak 127 metrelik tekne, Hollanda'daki Zwijndrecht tersanesinde denize indirildi. 500 milyon dolarlık tekne, inşaat çalışmaları devam ederken ilk kez görüntülendi. 3 dev direk ve 3 güverteden oluşacak tekne, Oceanco tarafından inşa ediliyor ve dünyanın en büyük ve en ekolojik yatlarından biri olan Black Pearl gemisine dayandığı düşünülüyor.

    VASIFLI İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIRILAMAZ
    Milyonlarca     çalışanı ilgilendiren karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, vasıflı bir işçinin büyükşehirlerde asgari ücretle yaşamasının hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti. Bir hukuk bürosunda avukat katibi olarak çalışan genç, ücretlerinin ödenmediğini belirterek istifa etti. İş mahkemesinin yolunu tutan katip, en son 4 bin lira net ücret ile çalıştığını kaydetti. Avukat ise katibin asgari ücret aldığını iddia etti. Yargıtay kararında; "Masraf ajandalarında davacıya 2019'da net 4 bin lira ödendiği görülüyor. Davacının 14 yılı aşkın kıdemi, işyerinin büyükşehirde olması ve yaptığı işin vasıflı bir iş olması nedeniyle işin niteliği gereği asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına da uygun düşmemektedir" denildi.

        274 GÜNDE DÜNYA TURU
        Royal Caribbean, 274 gün içinde 7 kıtanın tümünü gezdireceği dünya turunu duyurdu. Rezervasyonları da almaya başladı. Dünyanın bugüne kadarki en geniş kapsamlı gemi yolculuğunda misafirler Serenade of the Seas ile 65 ülkede 150 noktaya ulaşacak. Tac Mahal'den Macchu Pichu'ya Çin Seddi'ne kadar 11 dünya harikası yer görülebilecek. Tur Miami'den 10 Aralık 2023'te başlayacak ve 10 Eylül 2024'te sona erecek. Karayipler, Roma, Rio, Tokyo, Norveç fiyortları, Fransız Polinezyası, Kazablanka rotadaki yerlerden sadece birkaçı. Turun kişi başı fiyatı ise 124 bin 161 dolardan başlıyor.

        OYUN DEĞİL SERVET
        Playstation 5'in 18 ayar altınla kaplı versiyonu piyasaya sürüldü. Ünlü mücevher markası Caviar, PlayStation 5 Gold Prime Edition'ı zengin oyun tutkunlarına sundu. Sadece 5 adet üretilecek oyun konsolunun fiyatı ise 352 bin 770 dolar olarak belirlendi. Sarı altından üretilen Caviar Sony PlayStation 5'in kasası kabartma desenle süslendi. Gamepad yüzeyinde desenli baskılı siyah deri, altın düğmelerde ise marka logosu yer aldı.

        HEDEF BÜYÜTTÜ
        2PLAN İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, pandemi şartları ve sıfır otomobil sektöründe çip krizinden kaynaklanan bulunurluk sorununun ikinci el piyasasını da doğrudan etkilediğini belirterek, yılın 7.5 milyon adetlerde kapanacağını söyledi. Bu yıl sektörün küçülmesine rağmen belirledikleri 4 bin adetlik hedefe ulaşacaklarını anlatan Ülgür, "Yılı 4 bin 150 adet ile kapatmayı planlıyoruz" dedi. Ülgür, önümüzdeki 5 yılda 100 bayiye ulaşma ve 50 bin adetlik satış hedefleri olduğunu kaydetti.

            YATIRIM ÜSSÜ
            Başkan Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açılışını gerçekleştirdiği beyaz eşya fabrikası bir kez daha dünya devlerinin Türk ekonomisine olan güvenini gösterdi. Eskişehir'de 40 milyon euro yatırım yapan Haier, yılda 1.5 milyon beyaz eşya üretmeyi hedefliyor. 900 kişiye istihdam sağlayan fabrika yılda 1 milyon bulaşık makinası da üretecek. Haier'in Avrupa CEO'su Yannick Fierling, fabrikanın Avrupa'daki en büyük fabrika olmasını istediklerini vurguladı.
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            Haberler Ekonomi Kira yardımı yapılan hak sahibi sayısı 140 bin oldu (Ekonomi haberleri)
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