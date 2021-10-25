Kira yardımı yapılan hak sahibi sayısı 140 bin oldu (Ekonomi haberleri)

VASIFLI İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIRILAMAZ

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, vasıflı bir işçinin büyükşehirlerde asgari ücretle yaşamasının hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti. Bir hukuk bürosunda avukat katibi olarak çalışan genç, ücretlerinin ödenmediğini belirterek istifa etti. İş mahkemesinin yolunu tutan katip, en son 4 bin lira net ücret ile çalıştığını kaydetti. Avukat ise katibin asgari ücret aldığını iddia etti. Yargıtay kararında; "Masraf ajandalarında davacıya 2019'da net 4 bin lira ödendiği görülüyor. Davacının 14 yılı aşkın kıdemi, işyerinin büyükşehirde olması ve yaptığı işin vasıflı bir iş olması nedeniyle işin niteliği gereği asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına da uygun düşmemektedir" denildi.