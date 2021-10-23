Yeni yılda gence-yaşlıya destek yağacak! 13 milyon emekliye bayram ikramiyesi, BES teşviki...





İŞSİZLİK DÜŞECEK: İşsizlik oranı bu yılın sonu için yüzde 12.6 tahmin edilirken, gelecek yıl yüzde 12, 2023'te yüzde 11.4, olacak.



12.5 MİLYON ÇALIŞANA PRİM TEŞVİKİ: İşveren prim teşvikinden bu yılın sonu itibariyle yararlanan çalışan sayısı 10 milyonu bulacak.

Bu sayı gelecek yıl 12 milyon 500 bin, 2023'te 13 milyon, 2024'te de 13 milyon 500 bine ulaşacak.