Yeni yılda gence-yaşlıya destek yağacak! 13 milyon emekliye bayram ikramiyesi, BES teşviki...

Hükümet, yeni yılda da istihdamın artırılmasına yönelik politikaların etkinliğini artırırken, yeni tedbirler devreye alacak.
Çalışma Bakanlığı bütçe teklifinde dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:
13 MİLYON EMEKLİYE İKRAMİYE: Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde toplam 2 bin 200 lira bayram ikramiyesi veriliyor.
Bu yıl 12 milyon 712 bin emekliye bayram ikramiyesi ödenirken, bu sayı gelecek yıl 13 milyon 52 bine ulaşacak.
AR-GE PRİM TEŞVİKİ ARTACAK: Ar-Ge prim teşvikinden faydalanan kişi sayısı bu yılın sonunda 96 bine yaklaşırken, gelecek yıl 110 bine, 2023'te 115 bine ulaşılması hedefleniyor.