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    Yeni yılda gence-yaşlıya destek yağacak! 13 milyon emekliye bayram ikramiyesi, BES teşviki...

    Yeni yılda gençlere iş ve meslek desteği sağlanırken, 13 milyon emekliye bayram ikramiyesi ödenecek. Bireysel emeklilik teşvik edilecek. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Hazal Ateş
    Gence-yaşlıya destek yağacak
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    Hükümet, yeni yılda da istihdamın artırılmasına yönelik politikaların etkinliğini artırırken, yeni tedbirler devreye alacak.



    Çalışma Bakanlığı bütçe teklifinde dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:

    13 MİLYON EMEKLİYE İKRAMİYE: Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde toplam 2 bin 200 lira bayram ikramiyesi veriliyor.
    Bu yıl 12 milyon 712 bin emekliye bayram ikramiyesi ödenirken, bu sayı gelecek yıl 13 milyon 52 bine ulaşacak.



    AR-GE PRİM TEŞVİKİ ARTACAK: Ar-Ge prim teşvikinden faydalanan kişi sayısı bu yılın sonunda 96 bine yaklaşırken, gelecek yıl 110 bine, 2023'te 115 bine ulaşılması hedefleniyor.



        İSTİHDAMA 44.5 MİLYARLIK DESTEK: İstihdama destek programlarına gelecek yıl 44.5 milyar lira, 2023'te 51.8 milyar lira ödenek ayrılırken, sosyal güvenlik programları için de 38.9 milyar lira kaynak aktarılacak.



        364 BİN GENCE İŞBAŞI PROGRAMI: Bu yıl işbaşı eğitim programlarına 350 bine yakın kişi katılırken, gelecek yıl sayının 364 bin, 2023'te 382 bin kişiye ulaşması hedefleniyor.

        95 BİN KİŞİYE MESLEKİ EĞİTİM: Geçen yıl mesleki eğitim programlarından yaklaşık 93 bin kişi yararlanırken, bu yıl 95 bin, gelecek yıl 97 bin kişiye ulaşılacak.



        İŞSİZLİK DÜŞECEK: İşsizlik oranı bu yılın sonu için yüzde 12.6 tahmin edilirken, gelecek yıl yüzde 12, 2023'te yüzde 11.4, olacak.

        12.5 MİLYON ÇALIŞANA PRİM TEŞVİKİ: İşveren prim teşvikinden bu yılın sonu itibariyle yararlanan çalışan sayısı 10 milyonu bulacak.
        Bu sayı gelecek yıl 12 milyon 500 bin, 2023'te 13 milyon, 2024'te de 13 milyon 500 bine ulaşacak.



            ÖZEL EMEKLİLİK TEŞVİK EDİLECEK
            Sigortacılık             ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bütçesinde de özel emekliliğe yönelik teşviklere yer verildi. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılımın bütün gelir gruplarına yaygınlaştırılması ve böylece tasarrufların artırılması için sistemde kalış süresinin uzatılması için gerekli teşvik mekanizmaları sağlanacak. Emeklilik dönemindeki refah seviyesinin korunması gibi konularda sistemlerde iyileştirmeler yapılması sürdürülecek.


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            Emekliye ek zam
            Haberler Ekonomi Yeni yılda gence-yaşlıya destek yağacak! 13 milyon emekliye bayram ikramiyesi, BES teşviki...
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