Sebze-meyvede soğuk zincire 750 bin TL'ye kadar destek

Sebze-meyvedeki zaiyatı azaltmak için yeni destek devrede. Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşları Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), toptancı hallerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler, komisyoncu meslek mensupları ile sebze/meyve taşımacılığı yapan KOBİ'lerin desteklenmesi için 'Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programı'nı yürürlüğe aldı. Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret, Hazine ve Maliye bakanlıklarıyla geliştirilen program ile, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya kadar destek verilecek.
GERİ ÖDEMESİZ KARŞILANACAK
Program çerçevesinde, işletmelerin yerli malı ve yeni olmak kaydıyla bir soğuk hava ünitesi edinimlerinde oluşacak finansman maliyetinin 10 puanlık kısmı, idare tarafından geri ödemesiz olarak karşılanacak. 10 adede kadar olan soğutucu frigorifik kasa veya ünitelerde de aynı uygulama geçerli olacak. KOSGEB, sebze ve meyvelerde fireyi azaltmaya yönelik olarak hayata geçirilen bu program kapsamında Vakıf Leasing, Yapı Kredi Leasing, Halk Leasing, Emlak Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ile işbirliği protokolleri imzaladı. Ayrıca, teminat sıkıntısı çeken işletmeler de 'Kredi Garanti Fonu A.Ş.'ye Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Protokol' kapsamında Kredi Garanti Fonu kefaletinden faydalanabilecek.
GERİ ÖDEMESİZ KARŞILANACAK
Program çerçevesinde, işletmelerin yerli malı ve yeni olmak kaydıyla bir soğuk hava ünitesi edinimlerinde oluşacak finansman maliyetinin 10 puanlık kısmı, idare tarafından geri ödemesiz olarak karşılanacak. 10 adede kadar olan soğutucu frigorifik kasa veya ünitelerde de aynı uygulama geçerli olacak. KOSGEB, sebze ve meyvelerde fireyi azaltmaya yönelik olarak hayata geçirilen bu program kapsamında Vakıf Leasing, Yapı Kredi Leasing, Halk Leasing, Emlak Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ile işbirliği protokolleri imzaladı. Ayrıca, teminat sıkıntısı çeken işletmeler de 'Kredi Garanti Fonu A.Ş.'ye Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Protokol' kapsamında Kredi Garanti Fonu kefaletinden faydalanabilecek.