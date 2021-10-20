Yaşı doldurana prim iadesi

Emekli olamayanlar primlerini geri alabilir mi?

Yaşın dolmasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar SGK'ya yazılı talepte bulunup ödemiş oldukları prim tutarlarını geri alabilir.

Prim iadesi neye göre hesaplanıyor?

Sadece sigortalının kendisi adına emeklilik için ödenen primler iade edilir.

Güncelleme söz konusu mu?

Primin ait olduğu yıldan başvuru tarihine kadar geçen yıllar için her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile hesap yapılıyor.

Tavanı aşan primlerin iadesi için süreç nasıl işliyor?

Birden fazla işveren yanında yapılan çalışmalarda prime esas kazanç üst sınırının aşılması durumunda primlerin iadesi mümkün oluyor. Burada aynı sigorta türünde olmak önem taşıyor.

İşverenin ödediği primlerin iadesi de söz konusu mu?

Hem yaşı doldurma hem de tavanı aşma durumunda sadece işçi payına düşen uzun vadeli sigorta kollarına ait tutarlar iade ediliyor, işverenin ödediği primlerin iadesi söz konusu değil.

İşveren eğer primi yatırmazsa süreç nasıl işliyor?

Tavan aşan kazanç tutarına ait primin iadesi için işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemesi yapmış olması zorunlu. Aylık prim bildirimi yapılmasına karşın ödeme yapılmadıysa iade söz konusu olmaz.

Ölenlerin pirimi alınır mı?

Ölüm aylığı için SSK'lılarda en az 5 yıl sigortalılık, 900 prim günü, 4B ve 4C'liler de de 1800 prim günü koşulu aranıyor. Prim eksik ise maaş bağlanmaz ama prim iadesi olur.

Hazal ATEŞ