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    • Ekonomi
    • 20.10.2021 12:29
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    • 20.10.2021 12:55
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    Ve sonunda netleşti! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bunu yapanların hesabına yüzlerce lira yatacak

    Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, İNG ve TEB bu yılki emekli promosyonlarını açıkladı. Bankalar resmi internet sitelerinde gerçekleştirdikleri açıklamalarda emekli promosyon ücretlerini duyurdular. Örnek olarak, Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve bankaya en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 1.800 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Peki Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, İNG ve TEB promosyon ödemeleri ne kadar? Koşulları neler?

    takvim.com.tr
    Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bunu yapanların hesabına yüzlerce lira yatacak

    Emekli kişilerin alacakları promosyon ödemeleri maaşlarına ve bankalara göre farklılık gösteriyor. Bazı bankalar ön koşulsuz promosyon ödemeleri gerçekleştirirken birtakım bankalar ise otomatik ödeme talimatı ile emekli vatandaşlara promosyon ödemelerini yatırıyor. Peki Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası promosyon ödemeleri ne kadar? Koşulları neler? Detaylar haberimizde…

    Vakıfbank Emekli Promosyonu

    1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı

    1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL,

    1.500 – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL,

    2.500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL

    Emekli aylıklarını Vakıfbank aracılığı ile alan vatandaşların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Vakıfbank'tan almayı taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

    1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

    1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

    2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

        İş Bankası Emekli Promosyonu

        1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL,

        1.500 – 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 875 TL,

        2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL

        3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden vatandaşlar için İş Bankası hesaplarına yapılan ilk maaş ödemesinin ardından promosyonları yatacak.


        ING Türkiye, maaşını ING'den alan emekli maaş müşterilerine sunduğu nakit promosyon fırsatını 2 bin 550 TL olarak güncelledi.

        ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, emekliler için başlattığı avantajlı promosyon kampanyasını bir adım ileri taşıdı. Avantajlı kampanya kapsamında ING'li emekliler, sunulan 750 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak, Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yaptıkları her ay için de 50 TL nakit promosyon alacak. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon, toplamda ise 2 bin 550 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunulacak.

        ING'li emekliler ayrıca Turuncu Ekstra programı kapsamında birikimlerinde ayrıcalıklı faizden yararlanabilecek, internet ve mobil bankacılıktan yapacakları para transferlerine ücret ödemeyecek.

        Emeklilerimize 2.100 TL'ye varan destek TEB'de

        Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 1.800 TL'ye varan promosyon kazanıyor.
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