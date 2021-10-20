Ve sonunda netleşti! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bunu yapanların hesabına yüzlerce lira yatacak

Emekli kişilerin alacakları promosyon ödemeleri maaşlarına ve bankalara göre farklılık gösteriyor. Bazı bankalar ön koşulsuz promosyon ödemeleri gerçekleştirirken birtakım bankalar ise otomatik ödeme talimatı ile emekli vatandaşlara promosyon ödemelerini yatırıyor. Peki Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası promosyon ödemeleri ne kadar? Koşulları neler? Detaylar haberimizde…
Vakıfbank Emekli Promosyonu
1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı
1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL,
1.500 – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL,
2.500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL
Emekli aylıklarını Vakıfbank aracılığı ile alan vatandaşların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Vakıfbank'tan almayı taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Ziraat Bankası Emekli Promosyonu
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,