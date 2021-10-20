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    • Ekonomi
    • 20.10.2021 12:13
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    • 20.10.2021 12:14
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    Devlet 18 yaş üstü herkes için duyurdu: Seat Leon 52.500, Opel Corsa 45.000 TL, Mercedes ML320 236.250 TL'ye satışa konuldu!

    Ticaret Bakanlığı ikinci el araba satışı yapıyor. Devlet doğrultusundan satışı oluşturulan vasıtaları alabilmek amacıyla ihalelere katılım sağlamak gerekiyor. İhalelere katılım amacıyla oluşturulan bildirimde ise 18 yaşından üstü her bireyin başvurabileceği bildirildi. Bu kapsamda yayınlanan Ekim ayı vasıta satış listesinde Opel Corsa, Seat Leon ve Mercedes ML320 modellerinin satışa sunulduğu görüldü. E-İhale’ye sistemine dahil olmak amacıyla bu siteye üye olmanız gerekiyor. Üyelik esnasında sizden T.C. Kimlik numaranız ve e-posta adresiniz isteniyor. Bunların beraberinde bir araca öneri vermeden ödediğiniz teminat bedelinin ihale kaybedildiği halde hesabınıza tekrar geri yatması amacıyla bir tanede adınıza kayıtlı banka hesap numaranız olması gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Devlet 18 yaş üstü herkes için duyurdu: Opel Corsa araba 45 Bin TL’ye satışa konuldu!

    Çip krizi ve döviz fiyatlarındaki yükselişler ardından araba satın alabilmek isteyenler elini tez tutmaya başladı. Bu amaçla çoğu vatandaş ikinci el araba incelemesi yapıyor. Ticaret Bakanlığı vasıta satış ekranında Ekim ayı ilanlarını yayınladı. Yayınlanan yeni listede Opel Corsa, Seat Leon ve Mercedes ML320 modellerinin satışa konulduğu görüldü.

    2002 OPEL CORSA

    WOLOXCFOB34026235 şasi numaralı OPEL Cocsa İ.M İ2V marka 2002 model araç
    üzerinde ekspertiz çalışmaları sonucu aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

    Araç çekici üzerinde gelmiştir. Çalışmıyor. Beyana göre araç motoru
    arızalıdır.

    Aracın anahtarı mevcuttur.

    Lastikleri 2014 yılında üretilmiştir. Jant kapaklarında sürtme İzleri
    vardır.

    Araç verniği özeliğini kaybetmiştir. Sol amortisör kulesi üzerinde korozyon oluşmuştur. Aracın sigorta kutusu içerisinde bulunan sigorta ve röleleri eksiktir. Ön tampon spoilerinin sol eki yoktur ve sağ ek hasarlıdır.

    Ön tamponun muhtelif bölgelerinde çizik ve sürtme izleri mevcuttur. Kaput üzerinde küçük göçükler, boya simaları ve çizikler mevcuttur. Sol ön çamurluk üzerinde bulunan sinyal camı kırıktır. Sol ön kapı ve sol arka çamurluk bölesinde yer yer ezik, çizik ve kapı ile çamurluk uç kısımlarında yüzeysel korozyon tespit edilmiştir.

    Bagaj kapağı ve arka tampon üzerinde kılcak çizikler ve göçükler mevcuttur. Sol stop camı karık olup parça yerine yapıştırılarak sabitlenmiştir, değişmesi gerekmektedir. Sağ arka çamurluk, sağ ön kapı ve sağ ön çamurlukta yer
    yer ezik ve çizikler mevcuttur. Tavan üzerinde güneş yanıkları vardır, onarım görmesi gerekmektedir. Sol ön kapı döşemesinde sarkma vardır.

    Direksiyon ve vites topuzu üzerindeki kaplamada deformasyonlar oluşmuştur. Kauçuk ve halı paspasları mevcut değildir. Arka orta emniyet kemeri kopuktur. Koltuklarında lekeler vardır. Motorunda ve şanjmanında yağ kaçakları vardır

    "Kontroller görsel olarak yapılmıştır. Aracın tespit edilen, muadilinin veya imalatçı Beyanlarındaki özelliklerinin varlığı ve çalışır olup olmadığının tespit edilemediği göz önünde bulundurulmalıdır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    2008 MERCEDES - BENZ ML320 CDI 4MATIC

    İhale Numarası:

    2141KOC2021T077A613

    İşletme Müdürlüğü:

    KOCAELİ T.İ.M.

    Ana Katagori:

    Araç

    Alt Katagori:

    Arazi, SUV & Pickup

    Marka:

    Mercedes - Benz

    Model:

    ML320 CDI 4MATIC

    Tasfiye Nedeni:

    4458 Sayılı Kanun

    Yıl:

    2008

    Km:

    268436

    Vites:

    Otomatik

    Motor Hacmi:

    2987

    Yakıt:

    Dizel

    Bulunduğu Yer:

    KOCAELİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

    Satışa Esas Bedel:

    315.000 ₺

    Teminat Bedeli:

    31.500 ₺

    Başlangıç Bedeli:

    236.250 ₺

    Görüş Başlangıç Tarihi:

    14 Ekim 2021

    Teklif Başlangıç Tarihi:

    19 Ekim 2021

    İhale Bitiş Tarihi:

    22 Ekim 2021 15:00

    İHALE DETAYLARI

    Açıklama ve Özel Şartlar

    İhalede satış bedeline ek olarak %1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi tahsil edilmektedir. Damga vergisinin KDV ve ÖTV'si de ayrıca tahsil edilir.

    GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYESİ ÖNGÖRÜLEN EŞYANIN ELEKTRONİK İHALE YOLUYLA SATIŞINA ESAS ŞARTNAME/SÖZLEŞMENİN EŞYANIN GÖRÜLMESİ BAŞLIKLI 9'UNCU MADDESİNİN 3'NCÜ BENDİ " Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler bilgi niteliğindedir. Sistemde teklif veren istekliler e-ihalesi yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve e-ihaleye sunulduğu haliyle kabul etmiş sayılır. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir." HÜKMÜNE AMİRDİR.

    TESCİLİ İÇİN ALINMASI GEREKEN HER TÜRLÜ İZNİN VEYA BELGENİN ALINMASI, KAYIT, TESCİL İŞLEMLERİ ALICI TARAFINDAN YERİNE GETİRİLİR. BUNLARA İLİŞKİN HER TÜRLÜ MALİ YÜK VE YÜKÜMLÜLÜK ALICI TARAFINDAN KARŞILANIR.

        SEAT LEON İHALE BİLGİLERİ

        İhale Numarası:

        2141KOC2021T162A710

        İşletme Müdürlüğü:

        KOCAELİ T.İ.M.

        Araç

        Alt Katagori:

        Otomobil

        Marka:

        Seat

        Model:

        Leon

        Tasfiye Nedeni:

        4458 Sayılı Kanun

        Yıl:

        2002

        Km:

        380.483

        Vites:

        Manuel

        Motor Hacmi:

        1.896

        Yakıt:

        Dizel

        Bulunduğu Yer:

        KOCAELİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

        Satışa Esas Bedel:

        70.000 ₺

        Teminat Bedeli:

        7.000 ₺

        Başlangıç Bedeli:

        52.500 ₺

        Görüş Başlangıç Tarihi:

        14 Ekim 2021

        Teklif Başlangıç Tarihi:

        19 Ekim 2021

        İhale Bitiş Tarihi:

        22 Ekim 2021 10:55

        İHALE DETAYLARI

        Açıklama ve Özel Şartlar

        İhalede satış bedeline ek olarak %1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi tahsil edilmektedir. Damga vergisinin KDV ve ÖTV'si de ayrıca tahsil edilir.

        GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYESİ ÖNGÖRÜLEN EŞYANIN ELEKTRONİK İHALE YOLUYLA SATIŞINA ESAS ŞARTNAME/SÖZLEŞMENİN EŞYANIN GÖRÜLMESİ BAŞLIKLI 9'UNCU MADDESİNİN 3'NCÜ BENDİ " Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler bilgi niteliğindedir. Sistemde teklif veren istekliler e-ihalesi yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve e-ihaleye sunulduğu haliyle kabul etmiş sayılır. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir." HÜKMÜNE AMİRDİR.

        TESCİLİ İÇİN ALINMASI GEREKEN HER TÜRLÜ İZNİN VEYA BELGENİN ALINMASI, KAYIT, TESCİL İŞLEMLERİ ALICI TARAFINDAN YERİNE GETİRİLİR. BUNLARA İLİŞKİN HER TÜRLÜ MALİ YÜK VE YÜKÜMLÜLÜK ALICI TARAFINDAN KARŞILANIR.

        E-İHALE SİSTEMİ NEDİR?

        E-İhale sistemi, devlet tarafıdan hacizli olan malların satıldığı bir platformdur. Bu sistem E-İhale araç alma yönteminin en başında gelir. Otomobilden telefona, otobüsten tekneye ve türevi parçalara kadar burada eşya satılmaktadır. Biz tabi ki bugün e ihale araçlarını irdeleyeceğiz. Araç ihalelerinde ise çok farklı seçenekler mevcuttur. Antika araçlar, yeni model çok lüks araçlar bu sistemüzerinden satılmaktadır.

        E-İHALE'YE KİMLER GİREBİLİYOR? İHALE GİRİŞ MASRAFI VAR MI?

        E-İhale'ye Türkiye vatandaşı olan herkes katılabiliyor. Herhangi bir araca teklif vermek için sınır ve benzeri bir engeliniz bulunmuyor. Araca istenen teminatı yatırıldığınız sürece teklif verilebiliyorsunuz. Kurallar çerçevesinde ilerlediğiniz de, ihaleyi kaybetseniz bile teklif attığınız araç için ödediğiniz teminat bedelini daha sonradan tahsil edebiliyorsunuz. Burada teklif için dosya bedeli veya benzeri bir harç ödemiyorsunuz.
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