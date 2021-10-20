Bütçe maratonu bugün başlıyor (Ekonomi haberleri)

Bütçe maratonu bugün başlıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek bütçe teklifine göre, gelecek yıl 1 milyon 170 bin istihdam hedeflenirken; istihdam programlarına 44.6 milyar lira, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için de 52.9 milyar lira harcanacak. Gelecek yıl yaklaşık 82 milyar lira, tedavi edici sağlık programına ayrılacak. Akaryakıt ÖTV'sinde sadece yüzde 1.2 gelir artışı öngörülmesi, vergide değişiklik olmayacağını gösteriyor. Vergi gelirleri tahsilatının 1 trilyon 430 milyar lira gerçekleşmesi beklenirken; harçlardan 44.6 milyar lira bekleniyor. Yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 44.7 milyar liralık harcın, yüzde 55.8'ini gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek.
TRENDYOL'DAN TARKAN İLE İŞBİRLİĞİ
Trendyol, Tarkan'la uzun soluklu bir işbirlikteliğine imza attı. Açıklamaya göre, ilk adımı reklam filmiyle atılacak olan bu birlikteliğin devamında toplumsal fayda odaklı projeler de planlananlar arasında yer alıyor. Tarkan, çekimler için önceki gün Türkiye'ye geldi. Reklam filmi önümüzdeki günlerde yayınlanacak.
PARALATMA BEZİ
Apple yeni cihazlarıyla birlikte 199 liraya 'parlatma bezi' satışa sundu, yorum yağdı:
■ İLK jenerasyonlar iyi olmuyor. Parlatma Bezi Pro Plus'ı bekleyeceğim.
■ APPLE bezine virüs bulaşmıyor. Donma, kasma olmuyor. Arayüz inanılmaz stabil.
■ LINKE tıkladım. 1 dakika falan bez fotosunun yüklenmesini bekledim. Sonra fark ettim ki zaten beze bakıyormuşum.
1 MİLYAR $ DEMIR ATTI
Bodrum'daki Gemi Yanaşma İskelesi'ne toplam değeri 1 milyar doları bulan 3 süper yat ardı ardına demirledi. Yatlardan biri, 4 aydır ilçede bulunan Rus milyarder Andrei Skoch'un 400 milyon dolarlık yatı Madame Gu; diğeri de haftalık kirası 3 milyon euro olan 400 milyon dolarlık Flying Fox oldu. Önceki yıl Jeff Bezos'un kiralayarak Muğla koylarını gezdiği yatın, pazar gününe kadar burada kalacağı öğrenildi. Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Julia Roberts gibi birçok ünlü ismin gözdesi olan 200 milyon dolarlık Cloudbreak de her yıl olduğu gibi Bodrum'a demir attı. Her yatın üzerindeki helikopterler de dikkatleri çekti.