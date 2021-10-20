Bütçe maratonu bugün başlıyor (Ekonomi haberleri)

PARALATMA BEZİ

Apple yeni cihazlarıyla birlikte 199 liraya 'parlatma bezi' satışa sundu, yorum yağdı:

■ İLK jenerasyonlar iyi olmuyor. Parlatma Bezi Pro Plus'ı bekleyeceğim.

■ APPLE bezine virüs bulaşmıyor. Donma, kasma olmuyor. Arayüz inanılmaz stabil.

■ LINKE tıkladım. 1 dakika falan bez fotosunun yüklenmesini bekledim. Sonra fark ettim ki zaten beze bakıyormuşum.

1 MİLYAR $ DEMIR ATTI

Bodrum'daki Gemi Yanaşma İskelesi'ne toplam değeri 1 milyar doları bulan 3 süper yat ardı ardına demirledi. Yatlardan biri, 4 aydır ilçede bulunan Rus milyarder Andrei Skoch'un 400 milyon dolarlık yatı Madame Gu; diğeri de haftalık kirası 3 milyon euro olan 400 milyon dolarlık Flying Fox oldu. Önceki yıl Jeff Bezos'un kiralayarak Muğla koylarını gezdiği yatın, pazar gününe kadar burada kalacağı öğrenildi. Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Julia Roberts gibi birçok ünlü ismin gözdesi olan 200 milyon dolarlık Cloudbreak de her yıl olduğu gibi Bodrum'a demir attı. Her yatın üzerindeki helikopterler de dikkatleri çekti.