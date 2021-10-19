Personel için 90 bin, yazılım için 50 bin, Yurt dışı fuar ve seyahat: 150 bin TL: KOSGEB'den KOBİ'lere para yağacak

İş kurmak, işini büyütmek isteyenlerin yanı sıra yurt dışına açılmak, dış pazarlarda büyümek isteyen firmalara da destek kapısı açılıyor. Bu desteklerden biri Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sunuluyor.