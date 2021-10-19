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    Personel için 90 bin, yazılım için 50 bin, Yurt dışı fuar ve seyahat: 150 bin TL: KOSGEB'den KOBİ'lere para yağacak

    KOSGEB, yurt dışına açılmak ya da dış pazarlarda büyümek isteyen KOBİ’lere nakdi destek veriyor. Yurt Dışı Pazar Destek Programı, yüzde 70’i geri ödemesiz 300 bin liraya varan desteğin kapısını açıyor.

    Çığıl Ön Yener
    Yurt dışına açılmak isteyene 300 bin TL
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    İş kurmak, işini büyütmek isteyenlerin yanı sıra yurt dışına açılmak, dış pazarlarda büyümek isteyen firmalara da destek kapısı açılıyor. Bu desteklerden biri Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sunuluyor.

    KOSGEB'in Yurt Dışı Pazar Destek Programı, KOBİ'lere 300 bin liraya varan desteğin kapısını açıyor.

    KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını artırmak, e-ticarete, ihracata başlamasını desteklemek için hayata geçirilen bu desteğin detayları şöyle:

        DESTEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ADIMLAR:


        İşletmeler bu destekten sadece 1 kez yararlanabiliyor.


        Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekiyor.
        İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi'ne sahip olması lazım.


            İşletmenin proje bütçesinin, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması şart.


            İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekiyor. (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu'nda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmıyor.)


            Proje başvurusunun en az 2 farklı gider grubundan oluşması şart.

                PROJE SÜRESİ: En az 8, en çok 24 ay.
                DESTEK ÜST LİMİTİ: 300 bin TL.

                PROJE DESTEK ORANI:
                Yüzde 70 geri ödemesiz
                Yüzde 30 geri ödemeli

                PROJE GİDERLERİ VE DESTEK ÜST LİMİTİ:
                Personel: 90 bin TL


                    Teçhizat-donanım: 50 bin TL
                    Yazılım: 50 bin TL


                    Tanıtım: 100 bin TL
                    Yurt dışı fuar ve seyahat: 150 bin TL


                    Test/analiz ve belgelendirme: 100 bin TL
                    Diğer hizmet alım giderleri: 100 bin TL.
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                    Haberler Ekonomi Personel için 90 bin, yazılım için 50 bin, Yurt dışı fuar ve seyahat: 150 bin TL: KOSGEB'den KOBİ'lere para yağacak
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