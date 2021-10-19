Personel için 90 bin, yazılım için 50 bin, Yurt dışı fuar ve seyahat: 150 bin TL: KOSGEB'den KOBİ'lere para yağacak

İş kurmak, işini büyütmek isteyenlerin yanı sıra yurt dışına açılmak, dış pazarlarda büyümek isteyen firmalara da destek kapısı açılıyor. Bu desteklerden biri Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sunuluyor.
KOSGEB'in Yurt Dışı Pazar Destek Programı, KOBİ'lere 300 bin liraya varan desteğin kapısını açıyor.
KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını artırmak, e-ticarete, ihracata başlamasını desteklemek için hayata geçirilen bu desteğin detayları şöyle: