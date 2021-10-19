Netleşti! Hesaplarınıza yüzlerce lira yatacak başvurular e-devlet üzerinden yapılacak! Vatandaşları bayram ettirecek haber!

Destek Ödemesine Nasıl Başvurulur?

Birçok vatandaşın yararlandığı pandemi destek ödemelerine nasıl başvurulur? Vatandaşlar merakta destek ödemeleri nasıl alınıyor. Daha önce pandemi destek ücreti almayan vatandaşlar için e devlet üzerinden başvuru yapılıyor. Pandemi destek ücretleri daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, yatırılıyor.

E devlet başvurusunda hesap bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin PTT kartına yatırılacağı duyuruldu. PTT kart bilgisi bulunmayan hesaplara hem de hesap bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeler Ramazan Bayramına kadar adreslerine teslim edilecek.

Başvuru için E devlet hesabınızla giriş yapıp ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama bölümünden sorgulama butonuna tıklayın. Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.