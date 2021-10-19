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    Emeklilerin gözü bu haberdeydi! Emekli maaşlarında yüzde 10.46 artış göründü: Emekliye çifte zam

    Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ilaveten enflasyon farkı göründü. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre fark yüzde 5.46 olacak. Artış yüzde 10.46'ya ulaşacak...

    Emekliye çifte zam
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    Milyonlarca memur ve memur emeklisine Ocak'ta çifte zam göründü.

    Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme kapsamında Ocak zammı yüzde 5 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı çıktı.

    Temmuz- Eylül enflasyonunun yüzde 4.23 çıkmasıyla, bu yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 3'lük zam oranı aşıldı, yüzde 1.23'lük fark oluştu.

            Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.46 olacak.

            Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 10.46'ya ulaşacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 lira 90 kuruş.

            Bu maaş şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.23'lük (yüzde 5 zam+ yüzde 1.23 enflasyon farkı) orana göre 3 bin 480 liraya çıkacak.
                Emekliye çifte zam
                Haberler Ekonomi Emeklilerin gözü bu haberdeydi! Emekli maaşlarında yüzde 10.46 artış göründü: Emekliye çifte zam
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